Западные страны призвали ОАЭ прекратить реэкспорт в Россию

США, Евросоюз и Великобритания призвали ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно – электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине. Об этом пишет Financial Times.

Официальные лица, ответственные за санкции в западных странах, посетили ОАЭ в феврале, чтобы проговорить широкий спектр торговых ограничений и оказать давление на местных чиновников для пресечения возможного нарушения санкций, говорят участники этой поездки.

"Наше главное требование заключается в том, чтобы ОАЭ прекратили реэкспорт и признали, что он проблематичен", – сказал западный чиновник, добавив, что "переговоры продолжаются".

В 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос в семь раз и составил почти 283 миллионов долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз до 24,3 миллиона долларов, следует из данных российской таможни, которые проанализировал фонд "Свободная Россия". Также согласно данным, ОАЭ поставили в Россию 158 беспилотников на сумму порядка 600 тысяч долларов.

ОАЭ осознают свою роль в мировой финансовой системе и "имеют чёткие и надёжные процессы по работе с организациями, попавшими под санкции", сказал представитель ОАЭ.