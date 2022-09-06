Президент США Джо Байден выступил против признания России страной – спонсором терроризма. Он сказал об этом в ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме, — передаёт агентство Reuters.

Признать Россию спонсором терроризма от Вашингтона требует Украина. Ранее американский Сенат проголосовал за резолюцию, которая призывает Белый дом сделать это. За статус активно выступала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в контролирующей палату Демократической партии.

Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, это находится в сфере компетенции администрации Байдена. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен говорил журналистами, что против России уже введены беспрецедентные санкции. Новый статус может остановить сотрудничество Москвы и Вашингтона в критических сферах, например, в ядерной безопасности.

Российский МИД заявлял, что Россия разорвёт отношения с США в случае, если Белый дом примет такое решение.