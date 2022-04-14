В США выдвинуты обвинения против зампреда Госдумы Александра Бабакова

В Соединённых Штатах выдвинуты обвинения против заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова и двух его помощников – Александра Воробьёва и Михаила Плисюка.
Им вменяют в вину сговор с целью совершения преступлений в США - в рамках реализации глобальной схемы иностранного влияния. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте американского министерства юстиции.
"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников, предположительно, организовали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Дэмиана Уильямса.
Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен заявил, что находящиеся под санкциями высокопоставленный российский законодатель, поддерживающий взгляды президента Владимира Путина, и двое его сотрудников участвовали в попытках получить доступ к выборным представителям властей США. В американском Минюсте указывают, в частности, что ответчики контактировали с членами Конгресса с 2012 по 2017 годы, чтобы добиваться с ними встреч и предлагали, как минимуму одному из конгрессменов бесплатную поездку от имени Александра Бабакова.
«Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России посредством специально организуемых мероприятий, проплаченной пропаганды, а также вербовки, по меньшей мере, одного американского гражданина – для выполнения их поручений в неофициальном качестве. Обвиняемые стремились вовлекать американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение в своих интересах, используя американских и европейских граждан в качестве своих доверенных лиц…чтобы иметь доступ к власти, уклоняться от санкций и скрывать истинную цель – продвижение российской внешней политики", - говорится в сообщении Минюста США.
В тексте также указано, что ответчики вели работу по ослаблению партнёрства США с европейскими союзниками.
Вменяемые россиянам преступления предусматривают наказания от пяти до двадцати лет тюремного заключения.
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