В США выдвинуты обвинения против зампреда Госдумы Александра Бабакова

В Соединённых Штатах выдвинуты обвинения против заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова и двух его помощников – Александра Воробьёва и Михаила Плисюка.

Им вменяют в вину сговор с целью совершения преступлений в США - в рамках реализации глобальной схемы иностранного влияния. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте американского министерства юстиции.

"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников, предположительно, организовали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Дэмиана Уильямса.

Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен заявил, что находящиеся под санкциями высокопоставленный российский законодатель, поддерживающий взгляды президента Владимира Путина, и двое его сотрудников участвовали в попытках получить доступ к выборным представителям властей США. В американском Минюсте указывают, в частности, что ответчики контактировали с членами Конгресса с 2012 по 2017 годы, чтобы добиваться с ними встреч и предлагали, как минимуму одному из конгрессменов бесплатную поездку от имени Александра Бабакова.

«Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России посредством специально организуемых мероприятий, проплаченной пропаганды, а также вербовки, по меньшей мере, одного американского гражданина – для выполнения их поручений в неофициальном качестве. Обвиняемые стремились вовлекать американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение в своих интересах, используя американских и европейских граждан в качестве своих доверенных лиц…чтобы иметь доступ к власти, уклоняться от санкций и скрывать истинную цель – продвижение российской внешней политики", - говорится в сообщении Минюста США.

В тексте также указано, что ответчики вели работу по ослаблению партнёрства США с европейскими союзниками.

Вменяемые россиянам преступления предусматривают наказания от пяти до двадцати лет тюремного заключения.

Комментариев российской стороны на эту информацию пока не последовало.