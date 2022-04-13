Лондон ввёл новые санкции против россиян и Виктора Медведчука

Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под санкции среди прочих попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, депутат Госдумы и известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Кроме того, в ограничительный список попал пророссийский политик Виктор Медведчук, накануне задержанный спецслужбами Украины.
Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении на сайте британского Министерства иностранных дел.
После вторжения России на территорию Украины Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввёл эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, но утверждают, что экономика страны выдержит давление.
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