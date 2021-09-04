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В США завершены продажи российских ракетных "чудо-двигателей" РД-180

Российские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО "Энергомаш",

Американская компания ULA объявила о завершении продаж на рынке США российский двигателей РД-180.

"Чудом инженерной мысли" назвало эти двигатели издание The Verge. В публикации сообщается, что совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin (United Launch Alliance, ULA) больше не будет продавать ракеты Atlas V. Первая ступень ракеты-носителя Atlas V оснащена именно двигателем РД-180 производства российской компании "Энергомаш".

Генеральный директор ULA Тори Бруно заявил, что в календаре запусков ракеты Atlas V осталось 29 миссий. После их выполнения компания перейдет к эксплуатации другой ракеты-носителя Vulcan Centaur.

Услугами ULA пользуются NASA, Министерство обороны США и другие правительственные организации, отмечает российские издание "Коммерсантъ".

Начиная с 2014 года, когда отношения между Москвой и Вашингтоне резко ухудшились в связи российской аннексией Крымского полуострова (территория Украины), в России и США высказывались предложения о прекращении поставок двигателя, используемых американскими компаниями. В частности, запрет на закупки двигателя введён поправкой Джона Маккейна. С инициативой запрета использования двигателя для военных запусков США выступал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

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