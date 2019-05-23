Компания SpaceX миллиардера Илона Маска подала в суд на ВВС США из-за контракта на разработку ракетной системы, способной выводить на высокую орбиту грузы без российского двигателя РД-180 на правительственных пусках ракет. В 2018 году тендер на разработку выиграли три американские компании, SpaceX требует провести новый конкурс. Об этом сообщает агентство Reuters.

США закупают у России двигатели РД-180 разработки химкинского НПО "Энергомаш" с 1997 года. Российское оборудование используется для запусков в космос военных и гражданских спутников c тяжёлой ракеты-носителя Atlas V. В 2016 году Конгресс США заявлял о намерении отказаться от покупки двигателей у России с 2019 года. Однако тогда замену РД-180 не нашли.

Теперь отказаться от российских двигателей США планируют к 2022 году. Об этом на слушаниях в Конгрессе в апреле заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд. В качестве одной из мер по снижению зависимости от Роскосмоса, ВВС провели тендер на разработку ракет-носителей, работающих без российских двигателей. В 2018 году контакт на на 2,3 миллиарда долларов разделили между тремя компаниями. Blue Origin Джеффа Безоса получила 500 миллионов долларов на разработку тяжёлой ракеты-носителя New Glenn с многоразовой первой ступенью. Корпорация Northrop Grumman — 791 миллион на ракету OmegA. United Launch Alliance — 967 миллионов на ракету Vulcan.

В жалобе SpaceX заявлено, что заключённые контракты использованы на "не построенные и ни разу не использованные" ракетные системы, которые не будут готовы к полетам в установленные правительством сроки. Компания уже запускает грузы для правительства с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. В октябре 2018 года высшее официальное лицо ВВС США по закупкам Уилл Роперт заявлял, что компания Маска остаётся для правительства важной частью команды запусков, но контакт рассчитан на разработку новых игроков на рынке.