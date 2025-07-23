В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

В Стамбуле, во дворце Чираган на берегу Босфорского пролива, начались переговоры между делегациями России и Украины. Как ожидается, стороны обсудят условия прекращения огня и возможность организации встречи между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. В неё входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава российской военной разведки ГРУ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. В составе украинской делегации, возглавляемой бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, 14 человек.

Мединский и Умеров в начале переговоров переговорили вдвоём, в присутствии главы турецкого МИД Хакана Фидана.

Он произнёс и вступительное слово перед общей дискуссией. Министр поблагодарил Путина, Зеленского и президента США Дональда Трампа за организацию встречи. И заявил, что её конечная цель — прекращение огня.

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