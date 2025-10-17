Ссылки для упрощенного доступа

В Стерлитамаке произошёл взрыв на заводе взрывчатых веществ

В Стерлитамаке вечером 17 октября произошёл взрыв в цехе производства взрывчатых веществ одного из местных заводов. В сторону предприятия выехали машины скорой помощи. В соседних зданиях выбиты стёкла. О пострадавших не сообщается.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошёл на заводе "Авангард". Предприятие специализируется на разработке и производстве оборудования, деталей и инструментов для нефтяной и газовой отрасли. Однако одним из направлений его деятельности является производство взрывчатки.

В 2024 году завод попал под санкции ЕС. Евросоюз заявил, что "Авангард" выполняет гособоронзаказ по утилизации военной техники и оружия и проводит работы по созданию и модернизации боеприпасов. Сообщалось, что в ходе войны в Украине заводу была выделена земля на расширение производства.

Выпуск новостей Радио Свобода:

Новость дополняется

