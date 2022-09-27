В Советский районный суд Махачкалы поступило несколько административных протоколов по итогам митингов против мобилизации прошедших в Дагестане. На данный момент достоверно известно о двух делах по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и более десятка материалов, информация по которым скрыта. Около ста человек остаются в отделах полиции.

В суд поступили административные дела об участии в несогласованном публичном мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и доступа к объектам социальной инфраструктуры. Протоколы составлены в отношении местного жителя Мухаммада Магомедова и журналиста Мурада Мурадова.

Также в картотеке суда размещены 13 административных дел, информация по которым полностью скрыта. Юристы, с которыми пообщался журналист Кавказ.Реалии, отмечают – суды редко полностью скрывают данные по административным делам. Речь может идти, например, о правонарушениях, совершенных подростками.

В Советский и Кировский суды Махачкалы поступило шесть дел о мелком хулиганстве. На данный момент рассмотрено только одно дело, подробности вынесенного решения на сайте суда не разглашаются.

Как рассказал редакции представитель одной из помогающих задержанным на политических акциях федеральных правозащитных организаций, они пытались найти для участников протеста адвокатов. Из 20 юристов, к которым по рекомендациям обратились правозащитники, откликнулись только четверо. На момент написания новости они оказались недоступными для комментариев.