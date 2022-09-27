В Советский районный суд Махачкалы поступило несколько административных протоколов по итогам митингов против мобилизации прошедших в Дагестане. На данный момент достоверно известно о двух делах по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и более десятка материалов, информация по которым скрыта. Около ста человек остаются в отделах полиции.
В суд поступили административные дела об участии в несогласованном публичном мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и доступа к объектам социальной инфраструктуры. Протоколы составлены в отношении местного жителя Мухаммада Магомедова и журналиста Мурада Мурадова.
Также в картотеке суда размещены 13 административных дел, информация по которым полностью скрыта. Юристы, с которыми пообщался журналист Кавказ.Реалии, отмечают – суды редко полностью скрывают данные по административным делам. Речь может идти, например, о правонарушениях, совершенных подростками.
В Советский и Кировский суды Махачкалы поступило шесть дел о мелком хулиганстве. На данный момент рассмотрено только одно дело, подробности вынесенного решения на сайте суда не разглашаются.
Как рассказал редакции представитель одной из помогающих задержанным на политических акциях федеральных правозащитных организаций, они пытались найти для участников протеста адвокатов. Из 20 юристов, к которым по рекомендациям обратились правозащитники, откликнулись только четверо. На момент написания новости они оказались недоступными для комментариев.
- В Махачкале 25 и 26 сентября прошли протестные акции против мобилизации. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние.
- Также известно о задержанных в Хасавюрте, где также прошел стихийный митинг против мобилизации, – их около 20 человек.
- Ранее 25 сентября в кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух.
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