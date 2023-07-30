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В Сумах в результате атаки повреждено здание учебного заведения

В результате российского ракетного удара по городу Сумы, в Сумской области Украины, один человек погиб, не менее 17 - пострадали. Об этом сообщили в городском совете. По сведениям администрации, в ходе атаки вечером 29 июля было повреждено здание учебного заведения, выбиты окна в жилых домах.

Трое из числа пострадавших госпитализированы, состояние одного из них - средней степени тяжести. На месте ведётся демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

По данным МВД Украины, последствия попадания в четырёхэтажное здание в Сумах спасатели ликвидировали всю ночь. Оно получило значительные повреждения. Возникший крупный пожар удалось потушить.

О тушении пожара в учебном заведении в результате атаки сообщили и в Государственной службе по ЧС Украины. Около трех ночи 30 июля пожар, охвативший большую часть здания, ликвидировали, отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ информацию об ударе не комментировали. Российские власти не раз отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.

О последствиях российских обстрелов населённых пунктов за минувшие сутки сообщили власти ряда украинских регионов, в том числе Харьковской и Херсонской областей. Два человека погибли, ещё двое получили ранения в Запорожской области, где за сутки, по информации главы областной военной администрации Юрия Малашко, ударам подверглись 20 населенных пунктов.

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