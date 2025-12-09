Ссылки для упрощенного доступа

В Сумской и Запорожской областях жители остались без света из-за ударов

Город Краматорск после обстрела (иллюстративное фото)
Российские войска в ночь на 9 декабря ударили по Украине 110 беспилотниками, из них были сбиты 84, сообщили Воздушные силы ВСУ. Часть жителей Сумской и Запорожской областей Украины осталась без электричества.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате российских атак повреждены электросети соседней Днепропетровской области. Из-за этого без света остаются 5200 абонентов в Запорожском районе. "Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью", – написал он.

Вечером 8 декабря Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, без света остались часть Сум и Сумского района. "Такие удары имеют одну цель – лишить людей света и тепла, создать давление и тревогу", – приводит его слова "Настоящее Время".

В "Укрэнерго" заявили, что из-за предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 7 декабря российские военные ударили по Кременчугу, в результате во многих районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Глава Полтавской ОВА Владимир Когут заявил, что под ударом в Кременчугском районе оказались несколько предприятий энергетического сектора. По всей стране действуют графики подачи электричества.


Положение в Покровске
Положение в Покровске

Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

Новости

Новости

