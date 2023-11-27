Перед павильоном России в Венеции появилось фото руин в Бородянке

В Венеции перед павильоном России на биеннале архитектуры появилась фотография разрушенного российскими войсками многоэтажного жилого дома в Бородянке под Киевом. Фото установил художник Данила Ткаченко, покинувший Россию из-за политических преследований. В результате разрушения этого дома в апреле 2022 года погибли 26 мирных жителей.

Как сообщает издание "Медуза", фотография была сделана украинским фотографом Максимом Дондюком. Ткаченко поставил её перед российским павильоном, чтобы напомнить международному культурному сообществу об ответственности России за обстрелы гражданских объектов, гибель мирных жителей в Украине и разрушение в том числе архитектуры.