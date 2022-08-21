Сет "Сплина" удалили из соцсетей за песню в поддержку уехавших групп

Музыкальный сет группы "Сплин" удалили из трансляции фестиваля "Чернозём" в Воронежской области. Группа исполнила песню "Выхода нет", посвятив её музыкантам, которые по разным причинам уехали из России.

Видео выступления группы публикует РБК.

В самом начале выступления лидер "Сплина" Александр Васильев сказал со сцены, что ему приятно видеть людей, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В "эти чёрные дни, по словам музыканта, даже мажорные песни звучат печально.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода", - сказал Васильев.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что некоторые зрители пожаловались в соцсетях на высказывания Васильева, а из трансляции фестиваля удалили сет "Сплина". Запись второго дня фестиваля в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте" заканчивается сетом "Ундервуда", почле которых, по программе, должен был выступать "Сплин".

Участники группы "Сплин" не согласовывали с оргкомитетом фестиваля выступление в поддержку музыкантов, уехавших из России, сообщили ТАСС организаторы фестиваля, указав на "неоднозначный репертуар" и на "недвусмысленные намёки" о войне с Украиной. О причинах удаления сета группы из соцсетей организаторы "Чернозёма" не сообщили.

Перед началом фестиваля из списка выступающих исчезли группы ДДТ, "Би-2" и Anacondaz, ранее подтверждавшие свое участие. Эти группы были в неофициальном списке нежелательных артистов, опубликованном в начале июля изданием "Фонтанка".

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