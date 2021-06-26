В Сыктывкаре на правозащитника завели дело об оскорблении судьи

В отношении сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи. В его квартире прошёл обыск, изъяты все семейные компьютеры, смартфоны, флешки и жесткие диски. Сам Мезак вызван к следователю для допроса. Об этом сообщает глава организации "Агора" Павел Чиков.

Как рассказал сам Мезак "Открытым медиа", следствие полагает, что он оскорбил судью городского суда Ирину Мишарину, которая в конце марта оштрафовала его на 10 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Речь идет о постах правозащитника во "ВКонтакте", в которых он назвал суд "городским шапито", а судью "клоуном". К одному из постов было приложено фото рисунка, на котором изображены карикатуры на Дмитрия Пескова, судью и ОМОНовца. "Режим путинский на трёх китах держится: Брехало, Решало, Забрало", — гласит подпись на рисунке.

Мезаку грозит до 6 месяцев ареста.

Как сообщает Север.Реалии, Эрнест Мезак известен большой практикой в Европейском суде по правам человека, где он ведёт более 200 дел. В начале марта его задержали в аэропорту, после чего арестовали на 12 суток за неповиновение полиции во время акции протеста 31 января в Сыктывкаре. По версии полиции, правозащитник отказался пройти в служебный автомобиль, упирался ногами и руками. Он также был оштрафован за участие в той же акции.

Наиболее крупные протестные акции в поддержку Алексея Навального в российских городах прошли 23 и 31 января. Полицейские задержали свыше 10 тысяч человек по всей России.