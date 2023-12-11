В Сыктывкаре начался суд над социологом Борисом Кагарлицким

В Сыктывкаре в понедельник начался суд над социологом и публицистом Борисом Кагарлицким. Его обвиняют по статье об оправдании терроризма. Поводом для преследования Кагарлицкого стал видеоролик в интернете, в котором социолог высказывался о взрыве Крымского моста в октябре 2022 года.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в первый день судебных слушаний были опрошены несколько свидетелей обвинения. Среди них был муниципальный депутат города Ухта Леонид Краснопёров, который поставил правоохранительные органы в известность о видеоролике и потребовал проверить его на соблюдение законодательства. Как сказал адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов, именно по сообщению Краснопёрова было возбуждено уголовное дело.

Ерохов ранее подчёркивал, что его подзащитный никогда не поддерживал терроризм, а цель его выступлений - "попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство". Обвинение Кагарлицкого адвокат называет абсурдным.