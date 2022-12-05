По восстановленной части Крымского моста открылось автодвижение

Открылось двустороннее автомобильное движение по восстановленной части Крымского моста. Об этом объявило региональное дорожное управление. Мост, соединяющий Краснодарский край и аннексированный Крым, пострадал в результате взрыва 8 октября. Пока на мосту проводились ремонтные работы, автомобили могли ездить только по не повреждённой взрывом левой полосе, причём к движению допускались только легковые машины.

Российские СМИ сообщили, что восстановленный мост посетил президент России Владимир Путин; государственный телеканал "Россия 24" показал, как глава государства едет по нему за рулём автомобиля. Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, курировавший ремонтные работы.

В строй введена одна из двух повреждённых взрывом полос правой части автодороги. Вторую полосу планируется открыть для движения 20 декабря. Также продолжается ремонт на одной из двух проходящих по мосту железнодорожных веток: в результате взрыва там горел состав, перевозивший цистерны с топливом.