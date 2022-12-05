По восстановленной части Крымского моста открылось автодвижение

Открылось двустороннее автомобильное движение по восстановленной части Крымского моста. Об этом объявило региональное дорожное управление. Мост, соединяющий Краснодарский край и аннексированный Крым, пострадал в результате взрыва 8 октября. Пока на мосту проводились ремонтные работы, автомобили могли ездить только по не повреждённой взрывом левой полосе, причём к движению допускались только легковые машины.
Российские СМИ сообщили, что восстановленный мост посетил президент России Владимир Путин; государственный телеканал "Россия 24" показал, как глава государства едет по нему за рулём автомобиля. Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, курировавший ремонтные работы.
В строй введена одна из двух повреждённых взрывом полос правой части автодороги. Вторую полосу планируется открыть для движения 20 декабря. Также продолжается ремонт на одной из двух проходящих по мосту железнодорожных веток: в результате взрыва там горел состав, перевозивший цистерны с топливом.
- 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Четыре пролёта моста с правой части автодороги обрушились и частично ушли под воду. Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к взрыву. "Мы такого не заказывали, насколько мне известно," - сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV. Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью.
- Крымский мост стратегически важен как для снабжения аннексированного Крыма, так и для поставок в Крым живой силы, техники и вооружений для боевых действий в Украине. После взрыва на мосту Россия резко усилила обстрелы Украины, включая гражданскую инфраструктуру. Владимир Путин назвал массовые ракетные удары ответной мерой.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.