В Коми за "оправдание терроризма" задержали бывшего учителя

В Сыктывкаре задержан бывший учитель истории Никита Тушканов. Как сообщает Север.Реалии, ему могут вменить повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Более полная информация пока недоступна: родственники Тушканова и журналисты не могут с ним связаться.

Подруга Тушканова Анастасия Кочанова рассказала "ОВД-Инфо", что утром сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру, где они живут, изъяли все средства связи и увезли Тушканова для проведения второго обыска в городе Микунь, где у него также есть квартира.

Кочанову тоже допросили. По её словам, причиной визита ФСБ стал пост Тушканова в интернете. Он опубликовал фотографию взрыва на Крымском мосту 8 октября и сопроводил её одобрительной подписью. Кроме того, добавила Кочанова, в материалах дела были и комментарии Тушканова в соцсетях, касавшиеся аннексии Крыма.

Никита Тушканов уже был оштрафован по статье о дискредитации российской армии, но в июле суд отменил ему штраф в 30 тыс. рублей из-за истечения сроков давности.

Никита Тушканов активно высказывался в своих соцсетях о политической ситуации в стране и вторжении России в Украину. В марте 2021 года его уволили из школы в Микуни за "аморальное поведение" - в январе он выходил на одиночный пикет в поддержку свободы слова и в поддержку Алексея Навального. Он обжаловал увольнение в суде, но восстановиться на работе не смог. Тушканов пытался устроиться на работу в школы других районов Коми и в соседних регионах - ему отказывали.

Взрыв на Крымском (Керченском) мосту произошёл 8 октября: взорвался грузовик, предположительно, начинённый взрывчаткой. Пострадали четыре пролёта автомобильной части моста и железнодорожная ветка. Власти России признали взрыв терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины.

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