"Паспорт хорошего русского". Соцсети об идее Каспарова и Гудкова

20 мая в Вильнюсе прошла II конференция Российского антивоенного комитета, созданного после начала российской агрессии против Украины на базе оппозиционного Форума Свободной России. В конференции участвовали многие известные политические эмигранты: Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Илья Пономарёв, Евгений Чичваркин, Альфред Кох и другие.

Но ещё за день до начала конференции в телеграм-канале "Можем объяснить" появилась такая информация:

Люди, уехавшие из России из-за неприятия войны, смогут упростить свою жизнь в эмиграции. Российская антивоенная конференция, которая состоится завтра в Вильнюсе, ставит это одной из своих задач.

После начала войны многие активисты оппозиции были вынуждены уехать из страны, опасаясь преследования. Теперь они сталкиваются за рубежом с дискриминацией из-за цвета паспорта. Эту проблему завтра на заседании антивоенного комитета будут обсуждать политики, активисты и эксперты, рассказали «МО» в оргкомитете форума.

Созданный после начала вторжения в Украину Российский антивоенный Комитет намерен заниматься представительством интересов россиян, выступающих против войны. Ожидается, что комитет составит «антивоенную декларацию», подписав которую, человек делегирует комитету право представлять его интересы.

По словам одного из организаторов, подписавшие такую декларацию, возможно, будут получать документ «хорошего русского», который бы облегчал проверки в банках, при получении виз, а также открывал бы доступ к сервисам, которые недоступны для россиян.

Участник форума политолог Александр Морозов в своем Facebook рассказал, что новые идеи будут обсуждаться на секции "Российское демократическое движение: следующий шаг". Впрочем, их содержание он не раскрыл.

На следующий тот же телеграм-канал опубликовал подробности:

Создатели Антивоенного комитета решили перейти от обсуждения сложившейся ситуации к действиям, заявил сегодня один из организаторов форума Гарри Каспаров. Создается Российский комитет действия. На его сайте будет обнародована декларация — программный документ, который может стать основой для объединения «другой России».

[...]

По словам поддержавшего эту инициативу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, гражданам, выступающим против войны, необходимо политически оформиться. Это можно сделать на базе интернет-платформы, сетевого сообщества, претендующего на международную легитимацию.

Личности участников платформы будут подтверждены и верифицированы по европейским стандартам — с помощью специальных процедур определения личности. Платформа будет существовать на принципах саморегулирование (как Википедия) — «нет никакого политбюро, никаких начальников», объясняет Гудков.

По его словам, для получения паспорта «хорошего русского» надо будет пройти три этапа. Человек, регистрируется, подписывает антивоенную декларацию и проходит подтверждение личности, После этого он получает ID. Его можно будет лишить по определенным критериям — например, получивший этот «паспорт» соврал о своих взглядах и поучаствовал в Z-мероприятии.

Когда объединится большое число людей чьи личности подтверждены, «наш голос будет услышан, появляется субъект», объясняет замысел Гудков. В перспективе можно будет открывать «посольства свободной России» — которые занимались бы системной работой с западными представительствами, западными бюрократиями.

Для обладателей такого ID появятся всевозможные льготы — например, программы трудоустройства, программы помощи в релокации. Можно будет открыть аккаунт на криптобирже, забронировать гостиницу или заказать такси, перечислял Гудков.

Тогда же появился и сайт созданного на ней Российского Комитета Действия, где Гудков, Ходорковский, Каспаров и другие организаторы призывали подписать антивоенную декларацию, включающую в себя слова: "Мы призываем считать нас полноценными представителями тех граждан России, которые отказываются быть частью преступного путинского государства и согласны с заявленными целями".

Новость о полноценных представителях граждан России, которые будут выдавать остальным гражданам "паспорта хорошего русского", вызывала в блогосфере настоящий фурор.

Аркадий Бабченко

Вооруженные силы Украины от всей души уведомляют Российский Антивоенный Комитет, что начиная с 24.02.2022 по последней информации за 19.05.2022 россиянам выдано около 28500 удостоверений хорошего русского.

[...]

Ох, ребятки, вы даже не представляете, какую волшебную дверку в мир сказочного троллинга вы себе сейчас открыли.

Нейминг, беспощадный ты козлина, а-ха-ха, что ты делаешь, прекрати.

Убить на старте ̶и̶т̶а̶к̶ ̶и̶з̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶о̶ ̶и̶д̶и̶о̶т̶с̶к̶у̶ю̶ ̶з̶а̶ч̶е̶р̶к̶н̶у̶т̶о̶ такую хорошую идею.

Страшно далеки эти карбонарии от реальности.

Впрочем, чрезвычайно поддерживаю и готов всемерно участвовать.

Евгений Чичваркин стал хорошим русским.

Ну, звучит же, а? Согласитесь.

Александр Гаврилов

Говорят, нынче в Вильнюсе сам лично Альфред Рейнгольдович "Даже НТВ похоронить прилично не справился" Кох будет решать, какие русские хорошие, а какие плохие и выдавать заведомо ложную ханскую пайцзу.

Наталья Петрова

ребята, дорогие, да хоть какими вы справками про где вы были до 17 года обзаведитесь, все какой-то пшик.

войну вы не остановите, да и прошлой жизни больше нет.

а позор - есть.

Андрис Параудзинс

Идее бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова чипировать заграничных россиян аплодирую стоя! Создаст комиссию, в которой он будет определять категорию чипируемых, в зависимости от которой они смогут получать кредиты в западных банках.

Игорь Кочетков

Это так смешно, что даже грустно. "Мы призываем считать нас полноценными представителями тех граждан России, которые отказываются быть частью преступного путинского государства и согласны с заявленными целями". Очень длинно. Можно было оставить первые пять слов. В них вся суть - тяжелый комплекс неполноценности.

Андрей Мальгин

Ничего более идиотского, чем идея специального документа для "хорошего русского", не встречал. Как средство подразнить гусей - годится. Но не более. Для разного рода борцов с режимом в мире существует институт политического убежища, который доказал свою эффективность. Вы не борец, а просто не можете уже дышать тамошним воздухом? Начинайте новую жизнь с нуля, учите язык, приобретайте вторую профессию, если ваша не востребована (бесплатные курсы для эмигрантов везде есть). Посуду мыть не пробовали? на заправке стоять? сколько поколений достойных русских людей прошли через эти этапы, и все поднялись в конце концов. Ни одного не знаю, кто бы не поднялся. Забудьте о том, что вы русские и у вас собственная гордость, на буржуев смотрим свысока.

Возвращаясь к идее. Зная соотечественников, предвижу бесконечный процесс перехода русских из "хороших" в плохие (и наоборот!) Сколько мы знаем таких примеров. Будем товарищеские суды устраивать по исключению из "хороших русских" или как? А сколько сразу пятнышек на биографиях обнаружится! "Гонитель НТВ", "одобрял агрессию в Грузию", состоял в предвыборном штабе Путина и т.п.

Из этого вытекает другой важный вопрос: а судьи кто? Увы, многие активисты наших дней у людей с хорошей памятью действительно вызывают вопросы. И это мягко говоря. Я с удивлением наблюдаю сейчас некоторые европейские карьеры недавно приехавших, но молчу.

Но главное - давайте решим: за Путина перед мировым сообществом несут ответственность все: и " хорошие", и нехорошие русские. Мы все виноваты.

Время разбираться с тем, кто хороший русский, кто плохой, еще не пришло. Пока что мы все - плохие, и это справедливо.

А в новой прекрасной России будущего те, кто вернутся, проведут нормальную люстрацию, там и отделятся козлища от агнцев.

Федор Крашенинников

Единственный документ, который решает большинство проблем «хорошего русского» за границей - вид на жительство в западной стране. Выдать его может только государство. Никакие бумаги, выдаваемые друг другу эмигрантами, особого смысла не имеют, не стоит обманываться.

Валерий Шубинский

Я всегда дорожил своей "беспартийностью", но еще до начала войны внутренне от нее отказался - понял, что с определенного момента больше нельзя быть над схваткой. А после 24 февраля все тонкие внутренние расхождения между противниками войны и режима стали непозволительной роскошью.

Однако сейчас...

В общем, я должен сделать заявление: я не хочу быть хорошим русским. Я против этой войны и против этой власти, но я не желаю получать за это никаких преимуществ и привилегий где бы то ни было, и не имею ничего общего с теми, кто собирается такие преимущества и привилегии принимать или раздавать.

Иван Бабицкий

Если не все помнят, решать, кто тут «хорошие русские» и какого цвета у них флаг, в оппозиции может только один человек - и он в России. Но он явно не будет заниматься такими глупостями.

А Ходорковскому с Латыниной сам Бог велел так развлекаться.

Михаил Шевелев

Отличительная черта российского мыслящего сословия - внушённая советской пропагандой мысль о существовании какой-то «интеллигенции». Никем не виданной, но наделённой особыми правами. Отсюда его отличительная черта - готовность легко грешить, так же свободно каяться и самим себе беспечно отпускать грехи.

Виктор Буравлев

В "хорошие русские" записываться не буду. В "европейские русские" тоже. Особенно если учесть, кто там записывает. Наверное, проще из русских выписаться. Ни кровь, ни почва уже ничего не определяют.

В каких случаях я предпочту русское нерусскому? Литература? Достоевский, Набоков? Прекрасно, но Шекспир и Джойс нравятся больше. Любимый поэт уж точно не Пушкин, а Бодлер. С кино, живописью и музыкой та же ситуация, только разрыв еще очевиднее - не в пользу отечественного.

Природа везде хороша, люди везде разные. Что в остатке? Что из русского я предпочитаю прочему, иностранному? Пожалуй, лишь две вещи: русский язык и русскую водку. Важное, но все же как-то маловато, чтобы считать себя настоящим русским. Тем более хорошим.

А так, для себя, я ингерманландец, и все тут.

Предложения оставлять организаторам свои имена и имейлы тоже вызвало вопросы.

Екатерина Винокурова

Я думаю, Антивоенный комитет признают экстремистской организацией, потом базу подписантов взломают, и будет новый комплект уголовных дел. Следите за новыми сериями.

Некоторые читатели заподозрили, что это фейк или что телеграм-канал исказил слова организаторов.

Юрий Альберт

Не стал искать первоисточник про "паспорт хорошего русского". Скорее всего, это фейк. Но самым диким во всей этой истории мне кажется не моральная сторона, а то, что критикующие ее с "моральной" точки зрения не понимают ее полную неосуществимость в демократических странах с действующими законами. Не говоря уж о том, что в списке таких "хороших", но не очень умных, русских, заинтересована только одна организация.

Фарида Рустамова

интересно, как это все звучало в оригинале. ощущение, что как минимум часть кринжа создана благодаря слогу неведомого автора этих постов в «можем объяснить».

То же по сути заявил и сам Дмитрий Гудков

слухи про то, что новое политбюро планирует «выдавать паспорта хорошим россиянам», я сегодня дезавуировал на конференции. Как будет готово видео, опубликую. Готов всем сми подробно рассказать об идее.

Однако время шло, а подробный рассказ так и не появлялся. Шутки продолжались.

Владимир Гуриев

в так пока никем и неопровергнутой новости про «паспорта» для «хороших русских», мне кажется, не хватает небольшой продуктовой детали.

нужно, чтобы количество знаков в номерах росло динамически, чтобы мы, трехзнаки, могли с самого начала презирать четырёхзнаков и немного пресмыкаться перед двузнаками. ну, как в icq, для тех, кто помнит.

а параллельно ещё можно престижные серии ввести и продавать красивые номера.

заживём!

Владимислав Юсупов

— Юсупов, а ты получил паспорт хорошего русского?!

— Я татарин-то далеко не самый лучший, да и еврей весьма посредственный, а тут сразу русский ещё при этом хороший…

Илья Файбисович

Говорят, на земле одновременно появятся новые пионеры и Хорошие Русские. Интересно, действительно ли духовные лидеры и заведующие чипированием последних не подумали, что естественная, моментальная реакция на это – "хороший русский — ...

Даже те, кому в целом идея понравилась, поддержали её авторов с оговорками.

Григорий Голосов

Вчера мне попались здесь многочисленные критические отзывы об известной инициативе с "документом хорошего русского". Я думаю, что это, в основе, не вполне заслуженная критика. По существу, речь идет о создании системы (взаимо)помощи политических эмигрантов. Эмиграция всегда влекла за собой много проблем, и подобные системы функционировали и в дореволюционной эмиграции, и в послереволюционной "великой", и в советской 70-х гг. (насчет послевоенной не уверен). В отличие от предыдущих волн, которые были в преобладающей степени политическими и-или структурировались по очевидным, партийным линиям, сейчас есть нужда в той или иной форме идентификации именно политических эмигрантов. Эту проблему, собственно, и решает механизм выдачи "документа". Риторику, которая сопровождала выдвижение идеи, и в особенности словосочетание "паспорт хорошего русского", я готов признать не очень адекватными, но в самой идее не вижу вреда.

Александр Фельдман

Сама идея — весьма неплохая. В 1920-е гг., когда из России состоялся первый, самый чудовищный исход, нобелевский лауреат Нансен придумал замечательную штуку, которая облегчила существование за границей многим десяткам тысяч русских, бежавших или высланных из Советской России... Правда, такой проект, по-хорошему, надо и реализовывать под эгидой ООН, а не Русского антивоенного комитета.

Таня Сазанская

«хороший русский» - это опять оценочность и национализм. Но если отбросить старомодное жонглирование этими двумя словами, идея создания цифрового государства на блокчейне не новая и весьма перспективная. Рано или поздно так и будет, а я, убеждённый криптоанархист, наконец смогу стать частью приличного государства. Жаль только , что великие крутые вещи концептуализируют хоть и умные, но безнадежно олдовые пацаны. Хороший. Русский. Ну йоптмть

Виктор Шендерович

Итак, есть данность: сотни тысяч россиян, после путинской военной авантюры, оказались де-факто в положении беженцев (или вынужденных переселенцев). Внимание: никто не утверждает, что их драма равна драме украинских беженцев, просто констатируется: эти люди - тоже жертвы путинской политики.

Дано также: в отличие от беженцев украинских, российские беженцы и политэмигранты зачастую обладают сегодня, в местах своего бегства, пониженным юридическим статусом - и отрицательным статусом общественным (как заведомые для Запада, по факту гражданства РФ, путинисты).

Внимание: предметом рассмотрения здесь НЕ является историческая коллективная ответственность и ее неизбежность - речь идет только о констатации: права людей ущемлены, и хорошо бы им помочь. Внимание еще раз: никто и нигде не говорил, что им надо помогать ВМЕСТО украинских беженцев и ВМЕСТО помощи Украине (поинтересуйтесь деятельностью тех же Каспарова и Гудкова в последние три месяца).

[...]

По сути же вопроса: предложение об "антивоенном ID" действительно покамест уязвимо. Оно, на мой вкус, требует детальной проработки. Требует и уточнений во избежание спекуляций. Разумеется (я говорил об этом во вчерашнем эфире "Живого гвоздя"), под эти знамена, как и под любые знамена, немедленно набегут любители синекуры. Разумеется, никуда будет не деться и от персонального аспекта (Альфред Кох как символ борьбы с путинизмом, что и говорить, большая пиаровская удача, но лично я переживу).

И тем не менее.

[...]

[Б]ыло бы полезно видеть ход вещей общим планом - и понимать приоритеты. Ценить любую попытку взаимопомощи и самоорганизации, научиться нормально разговаривать и работать. И даже, черт возьми, пожертвовать иногда сладким правом плевка в ближнего ради небольшого, но все-таки шанса...

Александр Морозов

Люди бегут из страны, это большая волна. Уехать могут немногие, зато многие связаны обстоятельствами семей. Десятки тысяч людей оказались под угрозой - редакции, целые гражданские организации. Релокацией занимаются и бизнесмены, которые хотят вытащить свои небольшие компании и персонал. Сейчас бегут те, кто находился в оппозиции или ярко критически высказывался. Скоро побегут не только Мемориал и Новая газета, а и театральные труппы, менеджеры культурных событий, организаторы выставок, небольшие инжиниринговые фирмы, образовательные проекты и т.д. В этой новой модели путинизма неуютно будет очень многим.

Русским не хватает представительства в Европе. У беларусов есть Тихановская, она легитимизирована участием в президентских выборах. Она многое делает, чтобы беларусы, бежавшие из страны, получали поддержку. Евросоюз, правительства стран Европы спрашивают нас: чем помочь русским, что сделать, какие принять решения? Я поддерживаю идею: нам нужен представитель в Европе. Но он должен говорить от лица всей диаспоры в Европе. Сейчас Гарри Каспаров начал серию встреч с европейскими руководителями, главами МИДов. Безусловно, он один из лучших претендентов на то, чтобы быть нашим общим представителем в мире европейской политике. На конференции я понял, что идея образовать новую структуру (Российской комитет действия) и собрать подписи под коротким обращением - это просто инструмент поддержки для Каспарова, а также группы живущих в Европе известных русских, которые хотят начать диалог с европейскими МИДами, Брюсселем, крупными неправительственными организации - о том, как и чем помочь бегущим от режима российским гражданам, а также как гарантировать соблюдение прав россиян, уже живущих в Европе, в ситуации, когда разрыв отношений с Кремлем углубляется, а может и вовсе принять радикальный характер.

Повторю: инициатива Каспарова - это ответ на вопрос самих европейских политиков. Возможно, последуют и другие подобные инициативы со стороны российской диаспоры.

Я это поддерживаю. Что касается идеи Дмитрия Гудкова сделать какой-то публичный список "противников агрессии", а уж тем более нелепые идеи о "нансеновских паспортах" - то все "выстрел в молоко", это идеи непродуманные.

Альфред Кох, которого некоторые заподозрили в том, что с его слов и была написана изначальная новость о "документе хорошего русского", поспешил заявить, что он к этой идее никакого отношения не имеет и, буквально, "только рядом стоял". Но саму идею горячо поддержал.

1. Я к этой идее не имею никакого отношения ни с точки зрения ее изобретения, ни с точки зрения ее внедрения. Вообще. Никакого. Ни с какого боку. И клянусь всем святым - не буду иметь до скончания мира.

2. Единственное, что я могу сказать, так это то, что в отличие от критиков этой идеи, которые вообще ничего про нее не знают и все сами от начала до конца про нее придумали (что, собственно, хорошо характеризует направление их фантазии), я вчера почти случайно присутствовал при публичном обсуждении Димой Гудковым и Гарри Каспаровым этой идеи на форуме в Вильнюсе. Но клянусь Богом в этом обсуждении не участвовал и не выражал никаких эмоций.

3. Ниже я излагаю свое мнение на этот счет. [...]

За границей России сейчас находятся сотни тысяч (если не миллионы россиян) у которых:

- не работают кредитные карты российских банков;

- западные банки не открывают счета;

- Airbnb не сдает жилье по российским паспортам;

- отели отказывают в предоставлении номеров для россиян;

- работодатели не хотят брать россиян на работу;

- и т.д. [...]

Простые европейские обыватели не хотят иметь дело с россиянами. Вернее так: они не хотят иметь дело с теми, кто за войну. Кто за Путина. Кто за то, что Крым - российский. Еще они не хотят иметь неприятности со своими собственными властями в связи с тем, что помогли (открыли счет, сдали квартиру и т.д.) человеку, который находится под санкциями (европейскими, английскими, американскими и пр.). [...]

Поэтому европейцам было бы значительно проще, если бы какая-то организация, которой они доверяют, и которой эта проблема не безразлична, сама, собственными силами и за свой счет, помогала россиянам в этом вопросе и предоставляла бы европейцам уже готовый продукт в виде собственного поручительства за то, что вот, мол, человек ни в каких санкционных базах не фигурирует, вот он подписался, что он против войны и т.д. и поэтому мы за него ручаемся.

И недоумеваю как можно извратить и опошлить даже самую хорошую и чистую идею.

А для россиян я вижу следующий алгоритм: кончились деньги? Езжай домой в Россию. Не можешь снять квартиру? Езжай домой в Россию. Не берут на работу? Езжай домой в Россию.

Нет? Тогда пробивайся сам. Судись с банком (как советуют диванные аналитики). Заранее скажу: дохлый номер. Можешь также приковать себя цепями к дверям отеля или фирмы, где тебе отказали в работе. Флаг в руки. Очень помогает. Возможно ты даже добьешься правды. Если, правда, раньше не околеешь от голода.

Ну а если серьезно, то иди к Каспарову. Он, изучив твои документы, даст тебе "паспорт хорошего русского" (это вы сами придумали это идиотское название), я бы назвал его - "поручительство". И с этим поручительством будет разорван замкнутый круг: у тебя будет открыт счет в банке, ты сможешь снять квартиру и т.д. Во всяком случае шанс на это у тебя будет несравненно выше.

Через день, утром 21-го, Дмитрий Гудков, наконец, объяснил, в чём суть проекта.

Уже сутки в нашем дружелюбном информационном пузыре подвергают жесточайшей обструкции идею «печатать паспорта для хороших русских». Вчера на форуме в Вильнюсе я подробно рассказывал о проекте, который вместе с группой IT-предпринимателей мы обсуждали 1,5 месяца. Самое удивительное, что никакого отношения к печати паспортов хорошим русским он не имеет. От слова совсем.

Для тех, кто не читал, но осуждает, или не в курсе происходящего, рассказываю, что на самом деле предлагается.

Из-за войны отношение к россиянам в мире изменилось. С 24.02 мы все - граждане страны-агрессора. Хотим мы того или нет, но Путин убивает людей в Украине от имени государства, то есть нас с вами. В итоге те, кто против этой войны, столкнулись с проблемой двойных санкций. В России - репрессии, за ее пределами - дискриминация по национальному признаку. Это несправедливо, неправильно, но это реалии жизни.

К сожалению, мы не можем изменить ситуацию внутри страны, мы не можем сменить власть. По крайней мере сейчас.

Но десятки миллионов россиян не хотят быть причастными к военным преступлениям Путинского режима. Это огромное количество людей, для которых важно зафиксировать, что они против войны. Это вопрос самоидентификации, и он ключевой.

Вторая задача. За пределами России миллионы россиян чувствуют себя гражданами второго сорта. Многие не могут открыть банковский счёт, получить внж, визу. Бизнесменам закрывают счёта, блокируют аккаунты на криптобиржах, отказывают в кредитах и дискриминируют по разным вопросам. Только за финансовой помощью в проект Антивоенного Комитета «Ковчег» обратились 100 тысяч россиян. И это те проблемы, которые необходимо решать прямо сейчас.

Мы, конечно, стараемся решать. Регулярно общаемся с западными политиками и бюрократами, призываем их изменить отношение к российским беженцам. Что-то получается, что-то нет, но когда речь идёт о миллионах, то тут необходимо системное решение для всех. В ручном режиме всем помочь невозможно.

Для этого и предлагается блокчейн-платформа для самоорганизации тех россиян, кто против войны. Чтобы отмежеваться от преступлений режима, чтобы объединиться и создать широкое политическое представительство, субъект международного права, от имени которого можно разговаривать с западными политиками, чиновниками и бизнесом, решать проблемы дискриминации.

Нас миллионы, это целая страна, пусть сетевая, но она должна иметь свой голос.

Теперь немного деталей по итогам общения с еврочиновниками, сервисами и айти-предпринимателями.

Граждане России за рубежом сталкиваются сейчас с 2 типами проблем:

- с бюрократией и регуляторами (легализация, банковские проблемы)

- с частными компаниями и сервисами (криптобиржа Binance закрыла аккаунты всех россиян, airbnb отказалась работать с российскими деньгами, в некоторых странах HR-агенства, даже службы заказа такси отказываются работать с россиянами).

При этом частники совсем не против нас, но боятся санкций, штрафов и репутационных потерь. В некоторых отелях в Грузии или магазинах в Европе россиян просят подписать текст против войны в Украине. Только тогда обслуживают. И таких случаев все больше и больше.

Поскольку мы все разбросаны по разным странам, то всех, кто против войны можно объединить на базе блокчейн-платформы, которая при определенных условиях могла бы претендовать на международную легитимацию. Что для этого нужно?

Платформа должна соответствовать 2 главным критериям:

1. Личности участников должны быть подтверждены в соответствии с принятыми в Европе техническими регламентами. Чтобы объединение имело юридическую силу. И на бюрократическом уровне, и на уровне бизнеса есть простая процедура - KYC (know your client). При регистрации в Revolut, например, такая. Загружаешь документы, фото с документом, заполняешь анкету, после система тебя пробивает по базам - террористов, мошенников и санкционным спискам. Стандартная процедура, которую проходят все при открытии банковского счёта, например. Что-то типа комплаенс. Чтобы результатам KYC было доверие со стороны западных институтов и бизнеса, ее должны делать лицензированные KYC-операторы. Если вкратце, то KYC - это гарантия, что Иванов Иван Иванович - настоящий Иванов Иван Иванович, не бот, не террорист, не мошенник, не входит ни в один санкционный список.

2. Доверие со стороны пользователей достигается за счёт принципа децентрализованного управления. Никакого политбюро, никаких начальников и боссов. Речь идёт о самоорганизации. Все участники равны. Никто никаких паспортов не выдаёт. Никакого деления на плохих и хороших русских нет. Все подтверждают личность через KYC, проходят одни и те же процедуры, никакого политбюро, которое могло бы что-то за тебя решить, нет.

Схема простая.

- Регистрация

- Подтверждение личности. KYC

- Подписание антивоенной декларации

- Подтверждение личности другими участниками системы.

Этот пункт предлагается как система социальных связей. Часто в банках просят принести рекомендательные или гарантийные письма от разных людей. Каждый из нас может указать на платформе некоторое количество людей, кого он лично знает. Это может защитить систему от прихода всяких засланцев и недоброжелателей.- После этого гражданин является верифицированным участником платформы. Получает идентификатор, которым потом сможет воспользоваться для решения разных вопросов. Нет никаких паспортов. Есть Worldview ID. "И это не бумажка. Это, грубо говоря, запись в блокчейне, отображающая взгляды на мир конкретного человека. Не пугайтесь сложных названий, это намного проще, чем податься на американскую визу

- Лишение статуса предусмотрено по четким критериям. Если человек сообщил заведомо ложную информацию, попал под санкции или нарушил принципы - например, пошёл зиговать в поддержку войны, оставив цифровой след. Решение будет принимать не политбюро, а редакторы, которых определит сообщество (по принципу цифровых децентрализованных сообществ).

Платформа должна быть высокотехнологичным продуктом, созданным сообществом в интересах сообщества, регулируемым сообществом и встраивающимся в общий пазл подобных сервисов в мире.

Если нам удастся объединить значимое число людей, то, по сути, все это легко конвертируется в некоторую цифровую страну со своим МИДом, а также платежной системой, кассой взаимопомощи, программами трудоустройства, помощи в релокации и даже создание цифрового университета. Но это дело будущего.

Сейчас речь идёт о создании платформы для самоорганизации политически значимого количества противников войны, чтобы их голос был услышан, с сервисом, позволяющим решить проблемы дискриминации. Разумеется, в случае признания проекта, и это уже наша политическая задача. Разумеется, она нужна не всем, никто ничего не навязывает, просто предлагается дополнительная полезная опция. Но она точно будет нужна сотням тысяч, если не миллионам россиян, оказавшихся в беде. При этом есть техническое решение, как сделать участие в этой платформе безопасным для тех, кто остался в России. Если вкратце, участник сети сам определяет, кому открывать свои данные, а кому нет.

Но это не помогло.

Валерий Гуриев

гудков опубликовал объяснения, что это не паспорт вовсе, а блокчейн-платформа, в которой будут храниться данные россиян, подписавших антивоенное заявление, и это другое.

я, честно говоря, никакой разницы не вижу, если в профиль, и в эффект не верю.

ну, то есть, я примерно представляю себе лицо германского банкира, когда к нему приходят какие-то странные люди и говорят, что решили все проблемы с русскими. а у него, собственно, нет никаких проблем с русскими: если у человека есть внж, он открывает счёт. если внж нет, не открывает.

это, кстати, контринтуитивно, но германские — и, подозреваю, все европейские банки — не так чтоб сильно рвались хранить деньги населения. это в россии тебе обещают проценты на депозит, а тут с тебя ещё пятерку в месяц сдерут за то, что ты, сука, деньги свои принёс и положил.

а поскольку в блокчейн нельзя отправить бумажное письмо, он выглядит как-то подозрительно, лучше с этим бесовством не связываться вообще.

но меня заинтересовало другое.

гудков, рассуждая о дискриминации, которой подвергаются граждане россии, упоминает грузинские отели и европейские магазины, которые требуют подписать бумажку против войны, а в случае отказа говорят «ну пока».

я о таком никогда не слышал.

я знаю, что такое требование было у bank of georgia для открытия счета, но оно продержалось около недели, кажется, потом его убрали.

я могу поверить, что существуют грузинские отели, которые в принципе не селят граждан россии. люди, которые не сдают квартиры россиянам, в грузии точно есть.

но что, реально были случаи, когда россиянам давали бумажку на подпись, а потом заселяли?

или европейский магазин. ну, епта, как он вообще может узнать о вашем гражданстве, если вы живете в европе. карточка у вас местная, адрес местный. или если вы ногами в магазин пришли. я каждый день хожу в соседний супермаркет уже несколько лет, и первые два года мы с русскоязычной кассиршей даже не знали, что оба говорим по-русски, потому что наше общение сводилось к тому, что я клал продукты на ленту, а потом расплачивался.

ну, то есть мало того, что решение дурацкое, я ещё и проблемы не вижу.

если кого-то развернули в европейском магазине с российским паспортом, расскажите, пожалуйста, зачем вы его доставали. я прямо чувствую, что какой-то пласт реальности ускользает от меня.

Михаил Шевелев

Тезис «Не время для срача, забудем былое, всем людям доброй воли надо объединиться» понятен. Но входит в противоречие с аксиомой «Ноги растут из жопы». И тут принципиальна терминология. Срач действительно лишний. А память о том, кто чем поучаствовал в строительстве конструкции, которая сейчас обваливается всем на голову, пригодится. Просто чтобы не построить еще раз то же самое.

Максим Ананьев

По поводу попыток наших уважаемых оппозиционеров на коленке смонтировать новую идентичность "хороших русских", "европейских русских" или чего там еще, лучше всего сказал Томас Манн:

Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: "Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание"

(Томас Манн, Германия и немцы, 1945)

Иван Курилла

Поскольку спор о "паспортах европейских русских" продолжается, попробую доформулировать свои сомнения. Мне идея представляется сомнительной не из-за названия ("хороших русских" уже дезавуировали; UPD: прочитал у Гудкова, что и не паспорт, а "блокчейн") и даже не из-за того, что "Кох будет решать, кто достоин". И даже не из-за того, что легко представить, что приносить предложенную "присягу" побегут не (только) искренние противники режима, а скорее оппортунисты, вчера так же присягавшие "Единой России".

Мое возражение другое. Если вы - политическая эмиграция, и если вы считаете своей целью восстановление свободы и демократии в России, то надо бороться за большинство. (Вот это то понимание, которым отличается в своей стратегии Алексей Навальный (именно поэтому он и сейчас выглядит единственным политиком среди оппозиции)).

Обсуждаемая инициатива - прямо противоположна по своим эффектам. Она делит людей на обладателей "паспортов" и остальных (как вы думаете, люди без такого "паспорта" готовы будут признать лидерство людей с "паспортами"?). Как вы ни объясняйте, это деление будет означать, что против войны _только_ люди с паспортами; таких будет (в случае осуществления идеи) незначительное меньшинство. Любой наблюдатель (и российская пропаганда, и западные политики) сделают вывод, что остальные россияне - _за войну_.

Вместо того, чтобы отстаивать большинство, говорить _против войны_ от его имени, давать ему возможность почувствовать себя на правильной стороне, обсуждаемая инициатива противопоставляет антивоенных активистов этому большинству.

Да, я понимаю, что у антивоенной антипутинской эмиграции есть проблемы в современной Европе, и паспорт должен облегчить ей жизнь; это вполне оправданная задача, которую, наверное, надо решать. Я не буду бросать в эмиграцию камни за это (я вижу, как видные публицисты эмиграции защищают инициативу именно с этих позиций).

Но эта идея вот в таком исполнении легитимирует представление (популярное среди западных политиков - и да, среди части этой самой эмиграции), будто большинство россиян - за войну, а вот против - те самые доли процента, получатели нового документа. Распространение этого заблуждения наносит вред перспективам демократии в России.

В любом случае, после двух дней насмешек публиковать объяснение было поздно. О "паспорте хорошего русского" уже начали слагать стихи.

Ян Шенкман

В Вильнюсе хорошие русские будут выдавать паспорта хороших русских другим хорошим русским. Ирина Залогина написала об этом песни:

на философском пароходе

плывет в изгнание партком

хороший русский выгребает

совком

Игорь Петров

ХОРОШИЙ РУССКИЙ РОМАНС

На темном небе месяц узкий,

шумит камыш, грозой грозя,

а я такой хороший русский,

меня наказывать нельзя.

(Хор:) А он такой хороший русский,

его наказывать нельзя.

Меня держали за барыгу,

считали Вхожим в Кабинет.

А я хранил в кармане фигу

все эти двадцать с лишним лет

(Хор:) А он хранил в кармане фигу

возможно, даже тридцать лет.

Теперь пусты мои карманы,

я голодал четыре дня!

Охолоните, бусурманы,

снимите санкцию с меня.

(Хор:) Вы одурели, бусурманы,

что за расистская херня?

Но вопреки тискам кошмаров

и брани грязных языков

мне Гарри Кимович Каспаров

дал отпущение грехов.

(Хор:) Смотри: подписано Каспаров,

Пономарев и Альфредкох.

На темном небе стол с закуской,

за ним крылатый силуэт,

ведь я такой хороший русский,

меня наказывать неслед.

(Хор:) Ведь он такой хороший русский,

давай еще один куплет.

(Хор:) Всех мазать дёгтем – не канает,

оценка частная нужна,

и дорогая не узнает,

где коллективная вина.