В Таджикистане проходят крупные военные учения с участием России

В Таджикистане начались совместные военные учения российских, узбекских и таджикских военнослужащих. Поводом стала резкая активизация радикального исламистского движения “Талибан” (признана в России террористической) в соседнем Афганистане.

Пресс-служба Центрального военного округа минобороны РФ сообщает, в маневрах будут задействованы более 2,5 тыс. человек и около 500 единиц вооружения и военной техники. В том числе свыше 1,8 тыс российских военнослужащих и до 420 единиц техники в основном из состава расположенной в Таджикистане 201-й военной базы. Также, чтобы усилить противовоздушную оборону, Россия перебросила из Киргизии в Таджикистан несколько истребителей Су-25.

Учения пройдут примерно в 20 км от афганской границе – на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области. Военные будут тренироваться отражать атаки противника танками и беспилотниками. Такие меры отрабатываются, чтобы не допустить проникновения боевиков с территории Афганистана.

Военная миссия США и их союзников в Афганистане официально завершается 31 августа. В мае начался постепенный вывод войск США и НАТО из страны. После чего движение "Талибан" начало наступательные операции, захватив сельские районы, несколько пограничных переходов и участки важных автомагистралей. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Оценивая боеспособность сил обороны Афганистана, Американская разведка пришла к выводу, что правительство страны рискует пасть всего через шесть месяцев под натиском террористической группировки "Талибан". К такому выводу пришла американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны после вывода оттуда войск США и их союзников.