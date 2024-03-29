Спикер ИГ упомянул теракт в Москве в речи в честь юбилея организации

Спикер террористической организации "Исламское государство" Абу Хузайфа Аль-Ансари упомянул атаку на подмосковный "Крокус Сити холл" в речи, посвящённой десятилетию провозглашения ИГ государством. Он поблагодарил за совершённую атаку афганское крыло ИГ — организацию "Вилаят Хорасан".

Сорокаминутную речь Аль-Ансари распространил в конце марта ​Медиацентр Исламского государства "Фуркан". Летом 2014 года, после захвата иракского Мосула, организация провозгласила себя халифатом. В выступлении Аль-Ансари рассказывал об истории организации и ключевых атаках с участием членов группировки по всему миру.

В речи перечисляются нападения на граждан США, России, Китая, Ирана и Мозамбика. Аль-Ансари подстрекает сторонников к совершению новых терактов. Спикер ИГ заявил, что организация восстановит контроль над территорией сразу после возможного вывода войск стран Запада из Сирии.

Перечисляя региональные отделения организации, о которых давно не было новостей, Аль-Ансари упомянул подразделение ИГ на Северном Кавказе в России. В начале марта в ингушском Карабулаке ФСБ убила, как утверждалось, шестерых приверженцев группировки, рассказывала редакция Кавказ.Реалии. Источники редакции высказывали сомнения в причастности убитых к группировке.

В результате атаки на подмосковный зал погибли, по последним данным, 144 человека, 382 получили ранения и травмы. "Вилаят Хорасан" сразу заявил о причастности к атаке.

Издание "Важные истории" 28 марта обнаружило сеть телеграм-чатов, предположительно, принадлежащих к таджикскому крылу "Вилаята Хорасан". В них собирают криптовалюту на помощь организации. Издание обратило внимание, что сразу после нападения на "Крокус" с криптовалютного кошелька террористов вывели сумму, эквивалентную 250 тыс. рублей.