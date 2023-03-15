В Ташкенте Поперечному отключали микрофон на словах о Путине и войне

Российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что на концерте в Ташкенте ему отключали микрофон "каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки".

Поперечный отметил, что из концерта вырезали даже шутку со словом "Россия". По словам очевидцев, на которых ссылается местная "Газета.uz", микрофон стендап-комику выключали, когда он начинал говорить о войне, президенте России Владимире Путине и политике.

"В итоге, как минимум 50 минут материала было "замьючено" по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя, как дома", – написал Поперечный.

Он извинился перед зрителями и сказал, что готов вернуть деньги за билеты.