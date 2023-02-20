В шести городах России отменили концерты группы "Мумий Тролль"

В России отменены все концерты мартовского тура рок-группы "Мумий Тролль". Музыканты должны былы выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Продюсер группы Алиса Серёгина отказалась комментировать причины отмены, но на страницах группы в социальных сетях указано, что они не зависят ни от самих музыкантов, ни от организаторов концертов.

В марте прошлого года, вскоре после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, "Мумий Тролль" заявил, что приостанавливает концертную деятельность. Музыканты опубликовали антивоенное заявление: "Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась..." Мир нужен немедленно."

После начала войны в России многократно отменялись или переносились на неопределённый срок концерты исполнителей, выступавших против вторжения, и театральные спектакли с участием актёров, заявлявших о своей антивоенной позиции. Многие артисты покинули страну, некоторые были внесены Минюстом России в список иностранных агентов.