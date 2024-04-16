В Татарстане подростков хотят привлечь к работе на заводах ВПК

Власти Татарстана планируют привлечь к работе на предприятиях оборонного комплекса молодежь и подростков с 14 лет. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на новую региональную программу содействия занятости молодежи.

Проект документа подготовило правительство региона. Власти предлагают упростить трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет и разрешить им работать на заводах в свободное от учёбы время.

По утверждению составителей программы, Татарстан испытывает нехватку молодых работников из-за снижения уровня рождаемости в 1990-е годы и из-за того, что сейчас молодёжь предпочитает получать образование в профессиональных учебных заведениях и вузах вместо того, чтобы работать.

Если новая инициатива будет утверждена, то безработица среди молодых людей в возрасте 15–29 лет снизится до 7%, утверждают авторы документа без указания текущего уровня безработицы.

Летом прошлого года журналисты изданий "Протокол" и и ютьюб-канала "РЗВРТ" сообщали, что студентов колледжа в Елабуге в Татарстане привлекают к сборке иранских беспилотников "Шахед" на заводе в особой экономической зоне. Многие из рабочих — несовершеннолетние, говорится в расследовании.