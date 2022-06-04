В Тайване вспомнили погибших в протестах в Китае в 1989 году

Несколько сотен человек собрались на площади Свободы в центре Тайбэя, чтобы почтить память жертв разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда студенческие выступления были разогнаны армией, число погибших до сих пор скрывается компартией, однако правозащитники уверены, что речь может идти о тысячах убитых.

Собравшиеся развернули флаги в поддержку независимости Тибета и демократического движения в Гонконге, передаёт Центральное новостное агентство Тайваня. Перед мемориалом Чан Кайши на площади была установлена реплика монумента "Столп стыда" в память о погибших. Оригинал был установлен в Гонконге, но демонтирован после того, как китайские власти фактически уничтожили демократическое движение в городе в 2021 году.

В Китае власти запрещают вспоминать о событиях 1989 года, до прошлого года единственным исключением был Пекин. Один из лидеров протестных выступлений 1989 года Чжоу Фэнсуо в видеообращении к собравшимся в Пекине сказал, что китайцам важно помнить об идеалах, ради которых пожертвовали своими жизнями протестующие — свободе и демократии