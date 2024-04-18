В Тбилиси прошёл многотысячный митинг против закона об иноагентах

В Грузии продолжаются протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет аналогом российского закона об иноагентах. В ночь на 18 апреля митинги прошли в нескольких грузинских городах, в том числе в Тбилиси и в Батуми.

В столице на улицы вышли около 15 тысяч человек. Полиция им не препятствовала – но задержала двоих участников протеста. "В ходе митинга протестующие несколько раз применяли насилие", – утверждает МВД Грузии. По версии ведомства, задержанные не подчинились требованиям полиции, у одного из них изъяли холодное оружие.

Поздно вечером оппозиция выдвинула властям ультиматум: отозвать законопроект в течение часа. Это требование выполнено не было. Тогда протестующие, потребовав встречи с премьер-министром Грузии – Иракли Кобахидзе, пошли к его канцелярии. По сообщениям местных СМИ, участники митинга перекрыли выезды из здания, а некоторые пытались войти в него.

В Батуми несколько сотен человек прошли шествием по улицам, скандируя "Нет российскому закону". Они несли плакаты, флаги Грузии и Евросоюза.

"Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны – народ Грузии, с другой – 83 депутата, проголосовавшие против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает!", – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X. Ранее она пообещала наложить вето на законопроект, если он будет принят парламентом. У правящей партии достаточно мандатов, чтобы обойти вето.

Комментируя протесты, на которых в предыдущую ночь задержали 11 человек и нескольких избили, Кобахидзе назвал их "абсурдом" и лишил участников митингов субъектности. "Часть общества выводят на Руставели и заставляют предъявлять требование – мы не хотим знать, кто и на что тратит деньги. Это абсурд и парадокс", – заявил Кобахидзе.

Вчера, 17 апреля, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят в первом чтении. Оппозиция бойкотировала голосование. Законопроект предусматривает регистрацию неправительственных организаций и медиа, которые получают 20% дохода из-за границы, в качестве "агента иностранного влияния".

Правозащитники считают, что из-за этого закона "ненавистные властям" организации будут вынуждены закрыться, не желая носить "оскорбительный ярлык".