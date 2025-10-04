В Тбилиси протестующие попытались захватить президентский дворец

В Тбилиси участники акции протеста попытались захватить президентский дворец, передаёт "Эхо Кавказа". Части демонстрантов удалось проникнуть во двор — его забор был разрушен.

Спецназ использовал перцовый спрей, слезоточивый газ и водомёт для защиты дворца. Полицейские оказались не готовы к первой попытке штурма здания, но вызвали подкрепление.

В Грузии четвертого октября проходят выборы в органы местного самоуправления; их бойкотирует ряд крупных оппозиционных сил, в том числе партия бывшего президента Михаила Саакaшвили. Оппозиция анонсировала собрание в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти".

Организатор акции, оперный певец Паата Бурчуладзе на площади Свободы в центре Тбилиси заявил о нелегитимности власти и объявил о переходе её "в руки народа", анонсировав освобождение демократических институтов и восстановление диалога о вступлении в Евросоюз.

Находящаяся в оппозиции к власти бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала действия протестующих провокацией. На акции протеста в Тбилиси она заявила: "Никто из стоящих здесь не верит в провокации, а то, что там сейчас происходит — это чистая провокация ... это попытка либо разогнать, либо отвернуться от того, что сегодня противостоит режиму, то есть от мирного протеста".

В социальной сети X она назвала происходящее "пародией на захват президентского дворца".