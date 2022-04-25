В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене, городах в Киевской области, обнаружены флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на врачей и судмедэкспертов.

Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.

Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начинённые маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче. Такие выстрелы, по всей видимости, сохранялись в штатных боекомплектах гаубиц обеих сторон конфликта и после развала Союза.

Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. Отмечалось, что боеприпасы использовались в дни, когда город активно обстреливался обеими сторонами. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.

Ещё в 2015 году в использовании таких боеприпасов украинская сторона обвиняла пророссийских сепаратистов, получавших часть снаряжения из России, а те — украинскую армию. Такие снаряды не запрещены международными конвенциями, однако они запрещают использование неизбирательных боеприпасов в районах, где может пострадать мирное население.