В Тель-Авиве арестованы особняки Тельмана Исмаилова

Суд в Тель-Авиве приказал арестовать два особняка бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова и его жены, переданные их сыну Алекперу. Стоимость недвижимости оценивается в три миллиона долларов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, суд вынес решение по иску БМ-Банка. Основанием для иска стали решения российских судов, которые признали, что структуры Исмаилова в 2012 году брали в банке крупные займы и не вернули их. Суммы долга оцениваются в 13,5 миллиардов рублей и почти 170 миллионов долларов.

Сын Исмаилова уже привлекался к ответственности перед БМ-Банком по долгам одной из компаний отца. Тогда суд взыскал 26,5 миллиардов рублей.

Тельман Исмаилов находится в Черногории. 1 октября его задержали в Подгорице по запросу Москвы. В России бизнесмена обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Российская сторона просила экстрадировать Исмаилова, но он подал прошение о предоставлении политического убежища. Оно было удовлетворено, и Исмаилова отпустили из-под стражи.

Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан "Прага" на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель "Мардан Палас" в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.

СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году.

Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.

В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу об убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Исполнитель преступления пошёл на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода: