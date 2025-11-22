В Тернополе выросло число жертв ракетного удара по жилым домам

В Тернополе число погибших при попадании российских ракет по жилым домам 19 ноября выросло до 32 человек. Спасатели утром в субботу, 22 ноября, сообщили, сто обнаружили под завалами тело ещё одной погибшей местной жительницы. Без вести пропавшими считаются семь человек, аварийно-спасательные работы продолжаются, заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одесской области в результате российской атаки в ночь на 22 ноября пострадали два человека. Об этом пишет в телеграм-канале глава региона Олег Кипер.

Ранее сообщалось, что одной из целей атаки стал пограничный пункт "Орловка" на границе с Румынией. Кипер уточнил, что в результате этого удара повреждения получили свыше 10 грузовых автомобилей. Погранпункт после обстрела приостановил работу на неопределённое время.

В Днепропетровской области в ночь на субботу в результате удара российских дронов пострадала 57-летняя местная жительница, – пишет в телеграме руководитель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

В пятницу в результате российских обстрелов и ударов в Днепропетровской области погибли два человека, пять получили ранения.

В Херсонской области Украины в субботу утром российские военные обстреляли из артиллерии село Кизомыс. Как сообщает глава региона Александр Прокудин, один из снарядов попал по жилому дому. В результате обстрела погибла жительница 1949 года рождения.

Как сообщает телеграм-канал воздушных сил Украины, а ночь на субботу Россия атаковала Украину более чем 100 дронами и баллистической ракетой. По словам украинских военных, 89 беспилотников из 104-х были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 13 дронов в шести местах. Баллистическую ракету, выпущенную из комплекса "Искандер-М", сбить не удалось, говорится в сообщении.





