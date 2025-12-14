В Томске прошёл согласованный пикет против блокировки Roblox

В Томске прошёл пикет против решения властей заблокировать игровую платформу Roblox. Акция прошла в сквере Высоцкого на окраине города. Она была согласована с властями.

Собравшиеся - около 50 человек, главным образом студенты - держали самодельные плакаты с призывами разблокировать Roblox, некоторые осуждали "цифровую цензуру" как таковую.

Ещё до начала пикета полиция задержала двух человек, которые расчищали от снега дорожки для участников акции. По данным "Говорит НеМосква", это сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Полиция проверила у них военные билеты. Утверждается, что задержали их за демонстрацию экстремистской символики (речь идёт о символике запрещённой Национал-большевистской партии). Сообщается, что одного из задержанных отпустили, составили ли протокол на второго, пока не известно.

Роскомнадзор 3 декабря заявил, что заблокировал в России игровую платформу Roblox, популярную среди детей. Как заявили в ведомстве, причиной стали "факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики".

Известная доносами на критиков властей в Интернете глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина вскоре после блокировки заявила, что многочисленные дети и подростки жалуются ей на блокировку Roblox и даже говорят, что хотят уехать из России. В Кремле подтвердили, что со слов Мизулиной знают о жалобах.

Во многих регионах России уличные акции, которые не проводят сами власти или связанные с ними структуры, де-факто остаются запрещёнными под предлогом пандемии коронавирусной инфекции, закончившейся более трёх лет назад. В некоторых регионах, в особенности в Сибири, однако, власти иногда согласуют акции.