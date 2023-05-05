В центре Москвы до 10 мая будет недоступен каршеринг

В центре Москвы до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам поминутной аренды автомобилей из-за запланированных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Согласно карте, опубликованной ведомством, каршеринг будет недоступен с востока на запад вдоль набережной Москвы-реки от Дома на Котельнической до станции метро "Кропоткинская", а также с юга на север от набережной у Третьяковской галереи до станции метро "Цветной бульвар".

Вчера вечером в центре Москвы произошёл сбой в работе сервисов, использующих GPS. Об этом сообщили в пресс-службах "Яндекс.Карт", Urent и "Ситидрайва".

По данным телеграм-канала "База", навигацию заглушали в пределах Бульварного и Садового колец.

В пресс-службе Общественного совета по развитию такси, не исключили, что причиной сбоев в работе GPS могли быть средства борьбы с беспилотниками.

По сообщению российских властей, в ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать кремлёвскую резиденцию Владимира Путина. В сообщении пресс-службы Кремля утверждается, что атаку организовала Украина. В Москве были усилены меры безопасности. Мэр города Сергей Собянин распорядился о запрете полётов беспилотных летальных аппаратов над Москвой.

В целом, как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, только в Москве ежедневно поступает около 300 сообщений о летающих над городом объектах.

Ранее Федеральная служба охраны России закрыла для посещения с 27 апреля по 10 мая Красную площадь в Москве, где ежегодно в честь Дня Победы 9 мая проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. На мероприятии, несмотря на попытку удара двух беспилотников по Кремлю, планирует выступить с трибуны президент России Владимир Путин.

В то же время в 21 городе России в этом году отменили проведение парадов в честь Дня Победы. Среди причин называются соображения безопасности, забота об "участниках СВО", "текущей ситуацией", нежелание» провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" , а также солидарностью с другими городами, отменившими праздничные мероприятия.