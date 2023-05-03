Пресс-служба Путина заявила о попытке Украины нанести удар по Кремлю

Два украинских беспилотника в ночь на 3 мая пытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как передаёт РИА "Новости", два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Дроны вывели из строя военные и спецслужбы. Пострадавших нет. График работы президента России не изменился, пишет агентство.

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором виден огонь на куполе Сенатского дворца. Там находится резиденция Путина. Ролик не верифицирован.

Телеграм-канал "Соседи. Якинманка-Замоскворечье", сообщает, что жители улицы Серафимовича (она находится напротив Кремля) слышали звук, похожий на раскат грома. Жильцы Дома на набережной рассказывают, что видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. Освещение на Кремлёвской набережной в это время было отключено.

Кремль назвал атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня победы. "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — говорится в сообщении.

Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении запрета на запуск беспилотников в российской столице. Исключение оставлено для дронов, которые используют органы госвласти.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Би-би-си, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. По словам Никифорова, Россия нагнетает ситуацию перед празднованием 9 мая.