В Туве почти 80 кадет попали в больницу с отравлением

В Туве 79 воспитанников школы-интерната попали в больницу с диагнозом "пищевое отравление". По предварительной версии Роспотребнадзора, причин может быть две – некачественная еда и невозможность как следует помыть руки перед едой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Глава республики Владислав Ховалыг уточнил, что госпитализированы воспитанники "Тувинского кадетского корпуса". Их состояние оценивается как "удовлетворительное", однако, отмечает Ховалыг, "25 детей требуют повышенного внимания медиков".

Главный внештатный инфекционист Минздрава Тувы Чечек Ондар рассказал, что у детей температура поднималась выше 38 градусов, наблюдались рвота, слабость, лихорадка. Выписали пока только одного воспитанника интерната.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, это не первая проверка в интернате. Предыдущие предписания ведомства там не выполняли, в том числе не обеспечили, чтобы дети мыли руки перед едой.

Поставщик продуктов, которого интернат нанял в сентябре, не смог предоставить Роспотребнадзору документы о надлежащем качестве своих продуктов. Сотрудники ведомства взяли суточные пробы готовой еды и направили на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии. Столовая и пищеблок в кадетском корпусе опечатаны, в интернате объявлен недельный карантин.

Проверку начали также прокуратура Кызыла и местное управление МВД. Незадолго до отравления прокурор Тувы Сергей Дябкин посещал кадетский корпус в качестве почетного гостя и участвовал в церемонии посвящения в кадеты и принятии присяги школьниками.