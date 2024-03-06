В Туве произошёл взрыв на ТЭЦ – тысячи жителей без тепла

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва произошёл взрыв, сообщил губернатор региона Владислав Ховалыг.

По сведениям Ховалыга, предварительно, взрыв произошёл в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Сейчас пожар потушен, спасатели разбирают и проливают конструкции. РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы пишет, что взрыв произошёл из-за детонации угольной пыли.

Пострадал 21 человек, сообщает "Интерфакс". Ранее Ховалыг писал, что погибших нет, пострадали 18 работников станции из 21, заступивших на смену. Все они госпитализированы, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

По словам Ховалыга, теплоснабжение в Шагонаре приостановлено: без тепла остались около четырёх тысяч человек. Всего в городе более двенадцати тысяч жителей. В Шагонаре морозы: сейчас на улице -12°C, ночью передают до -22°C.

Региональный отдел СК возбудил уголовное дело о халатности, по неосторожности принёсшей тяжкий вред здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку. В регионе введён режим ЧС.