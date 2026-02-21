В Удмуртии атакован "Воткинский завод", производящий ракеты

В Удмуртии в ночь на субботу был атакован военный "Воткинский завод", который производит ракетную технику.

Глава региона Александр Бречалов написал в соцсетях, что ночью ВСУ атаковали "один из объектов". По его словам, удар был нанесён беспилотниками. Бречалов отметил, что есть повреждения и пострадавшие. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что в результате атаки на республику пострадали 11 человек.

Телеграм-канал ASTRA пишет, что редакция проанализировала кадры очевидцев и пришла к выводу, что в ходе ночной атаки был поражен "Воткинский завод", на котором производятся ракеты для комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины, отмечает ASTRA.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно минимум три взрыва и гудение в небе. Затем они увидели дым в одном из районов города. По предварительным данным, российская ПВО отражала воздушную атаку. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Удар по заводу в Воткинске мог быть нанесен ракетами "Фламинго". Накануне вечером Денис Штилиерман, совладелец и главный конструктор компании Fire Point, производителя этих ракет, опубликовал видео их запуска с подписью: "Вот короткое видео. Без контекста. Контекст – позже".

Украинские медиа также пишут, что удар был нанесен не БПЛА, а ракетами "Фламинго". Подтверждений этому пока нет. Расстояние от Воткинска до границы с Украиной - почти полторы тысячи километров.

Утром в субботу Штилиерман сделал репост, на котором, как утверждается, показано зарево над Нефтегорским газоперерабатывающим заводом в Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар "по двум промышленным площадкам" в области, но не уточнил, какие именно производства были атакованы.

В ночь на субботу ВСУ нанесли новый удар по Белгороду. "Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ", - написал в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удар был нанесен "по критической инфраструктуре региона". "Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток", — добавил Гладков.

Ранее в феврале Белгород и область неоднократно подвергался ракетным обстрелам, целью которых была энергетическая инфраструктура. В результате город и прилегающие к нему населенные пункты оставались без электричества и отопления.

Минобороны России заявило о 77 сбитых за ночь украинских дронах. В сообщении ведомства говорится, что 24 дрона сбили над территорией Краснодарского края, 13 - над аннексированным Крымом, девять - над Курской областью, девять - над Ростовской, восемь - над Белгородской, пять - над Самарской, три - над Саратовской, по одному - над Волгоградской и Воронежской областями, еще четыре - над акваторией Азовского моря. Удмуртия в сообщении не упоминается.

Росавиация сообщала в том числе о приостановке на некоторое время приёма и отправки воздушных судов аэропортом столицы Удмуртии Ижевска.

