Журналистке SOTA отказали в возбуждении дела против военного

Журналистке SOTA Виктории Арефьевой отказали в возбуждении уголовного дела на напавшего на нее во время съемки антивоенной акции подполковника. Об этом сообщило само издание со ссылкой на ответ следователя. На публикацию обратил внимание проект Север.Реалии.

В возбуждении дела было отказано 22 апреля, но ответ Арефьевой пришел только сейчас. В нем говорится, что подполковник (его имя разглашать запрещено) патрулировал территорию, где в этот момент проводилась антивоенная акция.

"Выдвинул законные требования о запрете его съемки для неразглашения информации о своей принадлежности к вооруженным силам и недопущения вмешательства в его личную жизнь", - говорится в ответе.



Издание уточняет, что, по версии следствия, нападения не было, а военный "небрежно отодвигал направление съемки".

"Более того, как пишет следователь, подполковник, прерывая съемку антивоенной акции, действовал во имя сохранения международного мира, в связи с чем его воспрепятствование журналистской деятельности опять-таки оказалось законным. Редакция намерена обжаловать отказ пожелавшего остаться анонимным следователя в возбуждении дела", - говорится в сообщении редакции.