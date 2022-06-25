Журналистке SOTA отказали в возбуждении дела против военного

Журналистке SOTA Виктории Арефьевой отказали в возбуждении уголовного дела на напавшего на нее во время съемки антивоенной акции подполковника. Об этом сообщило само издание со ссылкой на ответ следователя. На публикацию обратил внимание проект Север.Реалии.
В возбуждении дела было отказано 22 апреля, но ответ Арефьевой пришел только сейчас. В нем говорится, что подполковник (его имя разглашать запрещено) патрулировал территорию, где в этот момент проводилась антивоенная акция.
"Выдвинул законные требования о запрете его съемки для неразглашения информации о своей принадлежности к вооруженным силам и недопущения вмешательства в его личную жизнь", - говорится в ответе.
Издание уточняет, что, по версии следствия, нападения не было, а военный "небрежно отодвигал направление съемки".
"Более того, как пишет следователь, подполковник, прерывая съемку антивоенной акции, действовал во имя сохранения международного мира, в связи с чем его воспрепятствование журналистской деятельности опять-таки оказалось законным. Редакция намерена обжаловать отказ пожелавшего остаться анонимным следователя в возбуждении дела", - говорится в сообщении редакции.
- 2 апреля активистка движения "Весна" Лиля Барабаш пришла к военному госпиталю на Суворовском проспекте Петербурга, вывесила баннер в цветах украинского флага, залитый кровью, и приковала себя цепями к забору госпиталя. Акцию снимали журналисты Виктория Арефьева и Константин Леньков. Через некоторое время к ним подошли курсанты Военно-космической академии имени Можайского и некий подполковник. Они потребовали убрать баннер и напали на журналистов. У Ленькова отобрали технику, у Арефьевой разбили телефон. Леньков вызвал полицию, технику ему вернули. Барабаш увезли в отделение полиции.
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