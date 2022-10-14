В Уфе пилота мобилизовали прямо из-за штурвала самолёта

В аэропорту Уфы второго пилота рейса Уфа-Анталья забрали в военкомат непосредственно из-за штурвала самолёта. Рейс был задержан на девять часов. Об этом изданию Mkset.ru рассказал один из пассажиров.
По его словам, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5.20 утра, но вылетел только около 14.00. По громкой связи было дано объявление: "В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет".
Аэропорт Уфы не стал комментировать ситуацию.
- Мобилизацию для войны в Украине 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Он назвал её "частичной", но фактически законодательство позволяло призвать любого гражданина, находящего в запасе. Власти заявили о намерении призвать 300 тысяч новобранцев.
- В ходе мобилизации в прессу и правозащитные группы поступают многочисленные сообщения о нарушениях порядка мобилизации, вручении гражданам повесток на рабочих местах и на улице, фактических облавах на них.
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