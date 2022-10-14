Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Уфе пилота мобилизовали прямо из-за штурвала самолёта

В аэропорту Уфы второго пилота рейса Уфа-Анталья забрали в военкомат непосредственно из-за штурвала самолёта. Рейс был задержан на девять часов. Об этом изданию Mkset.ru рассказал один из пассажиров.

По его словам, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5.20 утра, но вылетел только около 14.00. По громкой связи было дано объявление: "В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет".

Аэропорт Уфы не стал комментировать ситуацию.

  • Мобилизацию для войны в Украине 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Он назвал её "частичной", но фактически законодательство позволяло призвать любого гражданина, находящего в запасе. Власти заявили о намерении призвать 300 тысяч новобранцев.
  • В ходе мобилизации в прессу и правозащитные группы поступают многочисленные сообщения о нарушениях порядка мобилизации, вручении гражданам повесток на рабочих местах и на улице, фактических облавах на них.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG