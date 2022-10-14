В Уфе пилота мобилизовали прямо из-за штурвала самолёта

В аэропорту Уфы второго пилота рейса Уфа-Анталья забрали в военкомат непосредственно из-за штурвала самолёта. Рейс был задержан на девять часов. Об этом изданию Mkset.ru рассказал один из пассажиров.

По его словам, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5.20 утра, но вылетел только около 14.00. По громкой связи было дано объявление: "В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет".

Аэропорт Уфы не стал комментировать ситуацию.