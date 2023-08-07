В Украине митрополит УПЦ Ионафан приговорён к 5 годам тюрьмы

Суд в Виннице приговорил митрополита Украинской православной церкви Ионафана к пяти годам лишения свободы по статье об оправдании российской агрессии. По версии следствия, Ионафан распространял среди верующих пророссийские листовки, разместил на сайте епархии статью, в которой заявлял о главенстве Московского патриархата, и поддерживал российское вторжение в Украину.
Всего суд признал клирика виновным по четырём статьям: о посягательстве на территориальную целостность; о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя; об отрицании вооружённой агрессии России против Украины и о нарушении религиозного равноправия граждан.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в миру – Анатолий Елецких) стал первым действующим главой епархии, приговорённым к реальному сроку в ходе противостояния УПЦ и украинских властей. Ранее в Кировоградской области на три года тюрьмы за распространение пророссийской пропаганды был осужден бывший глава местной епархии митрополит Иоасаф (Николай Губеня).
В епархии заявили, что митрополит уже подал апелляцию на приговор.
- УПЦ – одна из двух крупнейших православных религиозных организаций Украины, наряду с автокефальной ПЦУ. До начала войны она называлась Украинской православной церковью Московского патриархата. После начала вторжения УПЦ заявила о "независимости" от Московского патриархата, однако эта независимость не оформлена юридически. Власти Украины считают, что ряд священников и иерархов УПЦ занимают пророссийскую позицию, и обвиняют их в антигосударственной деятельности.
- СБУ проводит обыски и другие проверки в монастырях и храмах УПЦ. По заявлению украинских спецслужб, в ходе обысков они находят пророссийскую литературу и улики, позволяющие заподозрить клириков в сотрудничестве с российской армией и ФСБ.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своём недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.
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