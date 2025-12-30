В Украине ночью подверглись ударам Запорожье и Чернигов

Российские военные в ночь на 30 декабря нанесли удары по Запорожью и Чернигову. Есть пострадавшие.

По сообщению главы Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, Запорожье подверглось ударам с воздуха управляемыми авиабомбами. Поврежден промышленный объект и жилые дома вблизи места удара. Начался пожар. Одна женщина обратилась за медицинской помощью.

В Запорожской области российские войска наращивают количество штурмовых действий, пытаются взять под контроль поселок Степногорск, сообщают украинские медиа со ссылкой на официального представителя Сил обороны Украины Владислава Волошина.

В Черниговском районе в результате ночных российских обстрелов поврежден важный энергетический объект. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на "Черниговоблэнерго" и "Укрзализныцю". Из-за отсутствия напряжения в электросети в результате российских ударов ограничено движение поездов.