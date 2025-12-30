Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине ночью подверглись ударам Запорожье и Чернигов

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Российские военные в ночь на 30 декабря нанесли удары по Запорожью и Чернигову. Есть пострадавшие.

По сообщению главы Запорожской областной военной администрации Ивана Фёдорова, Запорожье подверглось ударам с воздуха управляемыми авиабомбами. Поврежден промышленный объект и жилые дома вблизи места удара. Начался пожар. Одна женщина обратилась за медицинской помощью.

В Запорожской области российские войска наращивают количество штурмовых действий, пытаются взять под контроль поселок Степногорск, сообщают украинские медиа со ссылкой на официального представителя Сил обороны Украины Владислава Волошина.

В Черниговском районе в результате ночных российских обстрелов поврежден важный энергетический объект. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на "Черниговоблэнерго" и "Укрзализныцю". Из-за отсутствия напряжения в электросети в результате российских ударов ограничено движение поездов.

Материалы по теме

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG