Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины

Генассамблея ООН в среду одобрила резолюцию с осуждением российского вооружённого вторжения в Украину и призывом к Москве о немедленном выводе с украинской территории всех военнослужащих армии РФ.

Резолюцию поддержало 141 государство из 193-х членов ООН. Голосование состоялось по итогам экстренной сессии Генассамблеи, созванной Советом безопасности международной организации.

Обсуждение проходило на фоне продолжающихся с 24 февраля российских бомбардировок и авиаударов по украинским городам, из-за которых сотни тысяч граждан Украины стали беженцами, отмечает Reuters.

DPA пишет, что в ходе голосования на Генассамблее по резолюции, осуждающей российскую агрессию, 5 стран высказались против этого документа, 35 - воздержались. Отмечается, что в голосовании участвовали не все члены ООН, из них часть лишена такого права по причине просроченных платежей.

Резолюции, принимаемые на Генассамблее, не имеют юридически обязывающей силы и носят скорее символический характер. Но, как полагают наблюдатели, нынешний документ свидетельствует о глобальном отношении к событиям вокруг Украины. В тексте выражена серьёзная обеспокоенность сообщениями об атаках на гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы, о гибели мирных граждан, среди которых женщины, дети, старики и люди с ограниченными возможностями.

Резолюция требует от России немедленно остановить насилие в отношение граждан Украины и "воздержаться от любых дальнейших незаконных угроз или использования силы против любого государства-члена ООН".

Россия уже дала понять, что не изменит своего курса вопреки итогам голосования. "Этот документ не позволит нам прекратить военные действия", - подчеркнул постоянный посол России при ООН Василий Небензя, указав, что резолюция окажется скорее всего на руку "радикальным силам и националистам в Киеве".

За более чем 70-летнюю историю ООН это была лишь 11 срочная сессия такого рода, и первая - за несколько последних десятилетий.