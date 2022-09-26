Племянник Назарбаева приговорён к 6 годам лишения свободы за хищение

Суд Астаны приговорил племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы за многочисленные хищения. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода.

52-летний бизнесмен, входивший в списки самых влиятельных предпринимателей страны, был арестован в марте. В антикоррупционной службе Казахстана тогда заявили, что его проверяют на причастность к преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Обвинение требовало лишить его звания генерал-майора органов национальной безопасности и государственных наград, представления об этом будут направлены на имя президента Касым-Жомарта Токаева. Приговор ещё не вступил в силу, но в ходе следствия бизнесмен заявлял, что согласен с предложенным ему наказанием.

Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 года, но сохранял значительное влияние на политику страны. В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах с анти-назарбаевскими лозунгами переросли в беспорядки, столкновения демонстрантов с полицией и армией, центральные власти на время потеряли контроль над крупнейшим городом Алма-Атой (Алматами).

После этого первый президент утратил позиции во власти, лишившись нескольких оставленных за ним постов. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях.