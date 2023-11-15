В Украине погиб доброволец, ранее осуждённый за стычку с командиром

Осужденный за стычку с командиром в лагере мобилизованных старшина Станислав Рыбин из Омска погиб в Украине. Он отправился на войну из колонии, "чтобы восстановить справедливость". Об этом сообщает "Новая вкладка".

В феврале 2023 года суд в Омске приговорил 35-летнего Рыбина к шести годам колонии, признав его виновным в нападении на старшего по званию военнослужащего. Рыбин повалил командира на кровать, приставил к горлу нож, а затем сымитировал несколько ударов в сердце. Этим, согласно решению суда, военный нанес офицеру "нравственные страдания, унижение чести и достоинства". Изначально Рыбин записался в армию добровольно. Он утверждал, что командир плохо обращался с подчинёнными и что он хотел лишь напугать его, но не убивать.

Как уточняют Сибирь.Реалии, после отправки в колонию Рыбин пытался заключить контракт с ЧВК "Вагнер", однако из-за мятежа вагнеровцев ему не удалось этого сделать. Позже Рыбин подписал контракт с Министерством обороны и отправился на войну. Через три месяца он погиб в поселке Водяное под Донецком. Обстоятельств гибели семье не сообщили.