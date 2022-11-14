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В Украине погиб мобилизованный. У него было 4 детей и право на бронь

Похороны погибших мобилизованных в России, архивное фото

В Запорожской области Украины погиб пожарный из-под Пензы Виктор Шишкин. Он был мобилизован, несмотря на наличие брони от работы и четырёх детей. Жена Шишкина пыталась оспорить его мобилизацию, но получила отказ.

42-летний Шишкин работал в пожарной части посёлка Пачелма. По словам его супруги, которые приводит "Медиазона", он был мобилизован 26 сентября, а на следующий день в пожарную часть пришло распоряжении об оформлении брони на всех служащих, как сотрудников МЧС.

Жена Шишкина обращалась как в поселковый, так и в районный и областной военкоматы - но ведомства перекидывали ответственность друг на друга. Тот факт, что в семье четверо детей, по её словам, вообще не принимался во внимание.

10 ноября семья узнала, что Шишкин погиб под Энергодаром.

Также жители Пензы и области пытались обращаться к местным властям с жалобами на то, что их мобилизованных родственников отправляют в Украину без соответствующей экипировки и подготовки. Как сообщало издание "7х7", областные чиновники назвали их жалобы "ложной информацией, которую распространяют противники России" и напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков об армии.

  • Частичная мобилизация резервистов была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизировать планировалось 300 тысяч человек. Отсрочка от мобилизации полагается отцам четырёх и более несовершеннолетних детей, представителям профессий, необходимых в тылу, и ещё некоторым категориям граждан. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. Такая же информация регулярно поступает и от самих военных.
  • С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.

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