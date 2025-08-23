В Украине погиб пилот МиГ-29

В Украине погиб лётчик Воздушных сил ВСУ, майор Сергей Бондарь. Он пилотировал истребитель МиГ-29. Об этом сообщили Воздушные силы.

Как говорится в сообщении, пилот погиб в ночь на 23 августа при заходе на посадку после выполнения боевого задания. Причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Другие подробности пока не известны.

В ночь на 23 августа Россия вновь подвергла территорию Украины ударам беспилотников, тревога объявлялась в том числе в Киеве. Истребители участвуют в том числе в отражении воздушных атак. Пока не известна, связана ли гибель Бондаря с российской атакой.

За годы войны с Россией в Украине погибли несколько известных лётчиков Воздушных сил, которые пилотировали самолёты МиГ-29 или F-16. 12 апреля нынешнего года сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб пилот истребителя F-16, 26-летний Павел Иванов. В сообщении Воздушных сил говорилось, что он "погиб в бою". Впоследствии ему присвоили звание Героя Украины.