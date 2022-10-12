В Украине погибли трое полицейских из Красноярского края

Трое полицейских из Красноярского края погибли "на передовой" в Украине. Об этом на их похоронах 12 октября сообщил губернатор региона Александр Усс, передёт издание "Проспект мира" .

Полицейские Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн отправились на войну в конце июня. Ранее в МВД сообщали, что они были в командировке, но не говорили, где именно.

Один из погибших — оперативник краевого центра противодействия эестремизму, так называемого "Центра Э" Илья Фаустов. Правозащитники и оппозиция обвиняют структуру в преследовании оппозиционных политиков, пытках и провокациях.

Ещё один — прапорщик, командир отделения ППС Алексей Муфтахов, третий — капитан уголовного розыска Андрей Рейнин. Сообщается, что они погибли 9 октября. Почему они оказались на передовой и другие обстоятельства их гибели не уточняются.