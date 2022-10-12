В Украине погибли трое полицейских из Красноярского края

Трое полицейских из Красноярского края погибли "на передовой" в Украине. Об этом на их похоронах 12 октября сообщил губернатор региона Александр Усс, передёт издание "Проспект мира" .
Полицейские Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн отправились на войну в конце июня. Ранее в МВД сообщали, что они были в командировке, но не говорили, где именно.
Один из погибших — оперативник краевого центра противодействия эестремизму, так называемого "Центра Э" Илья Фаустов. Правозащитники и оппозиция обвиняют структуру в преследовании оппозиционных политиков, пытках и провокациях.
Ещё один — прапорщик, командир отделения ППС Алексей Муфтахов, третий — капитан уголовного розыска Андрей Рейнин. Сообщается, что они погибли 9 октября. Почему они оказались на передовой и другие обстоятельства их гибели не уточняются.
- Глава центра по противодействия экстремизму ГУ МВД по Красноярскому краю Егор Романов на похоронах пообещал "продолжить их миссию и отомстить за них".
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения России в Украину на войне погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и "Би-би-си" – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.