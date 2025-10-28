Ссылки для упрощенного доступа

В Украине при атаке дрона пострадали сотрудники немецкой газеты Welt

Иллюстративное фото
В Украине в прифронтовой зоне трое сотрудников немецкого издания Welt пострадали в результате атаки российского дрона типа "Ланцет".

Один из пострадавших журналистов Ибрагим Набер рассказал, что атака произошла на востоке Украины, в 25–30 километрах от линии фронта. За несколько минут до удара журналисты брали интервью у военных из подразделения ПВО и в момент удара находились всего в нескольких метрах от них.

Одновременно Набер отметил, что во время съёмок он и его коллеги имели на себе отметки, указывающие, что они журналисты.

В результате атаки погиб один из трёх украинских военных по имени Константин. Еще один служащий ВСУ получил тяжелое ранение. Продюсер журналистов Иван нуждался в операции, а оператор Виктор и сам Набер получили легкие ранения, передаёт Hromadske.

Немецкий журналист заявил, что начал собирать деньги для украинского солдата, которому после российской атаки ампутировали ногу.

Ключевая ставка ЦБ


