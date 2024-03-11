В Украине впервые изъяли квартиру за поддержку вторжения России

Суд в Виннице заочно приговорил пенсионерку Аллу Стадницкую к четырём годам лишения свободы и конфискации имущества по обвинению в оправдании российской агрессии и призывах к свержению власти в Украине. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что конфискация имущества за поддержку российского вторжения применена в Украине впервые. ТСН рассказывает, что 80-летняя Стадницкая ставила лайки в "Одноклассниках" под постами "с завоевательными настроениями" россиян и призывала Путина спасти "бандеровскую Украину".

Пенсионерка уехала к детям в Россию во время пандемии COVID-19 и сейчас получает российское гражданство, рассказала её внучка Анастасия Горбунова проекту "Вот так". По словам Горбуновой, бабушка сама ничего не публиковала, а только ставила лайки. Среди лайкнутых постов были публикации "про политику", но не про "бандеровцев", утверждает она.

Горбунова рассказала, что квартиру семья Стадницких получила за выслугу лет: дедушка долгое время служил в советской армии, а бабушка 48 лет работала учительницей в Казахстане, Беларуси и Украине. Возможностей отстаивать квартиру у семьи нет. "В нынешний момент мы юридически бессильны: нет ни дарственных, ни доверенных лиц [в Украине]", – сказала Горбунова.