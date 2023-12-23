В Украине заочно приговорили блогера Юрия Подоляку к 12 годам колонии

Суд в Сумской области заочно приговорил блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретят заниматься "определённой деятельностью" в течение 15 лет после освобождения. Осуждённый живёт в России.

Подоляка признан виновным по статьям об оправдании российской агрессии против Украины и о распространении информации "в сотрудничестве с государством-агрессором".

Согласно приговору, Подоляка, родившийся и проживавший в Сумах, в 2014 году уехал в Россию, где начал вести "антиукраинскую деятельность". В своих публикациях в социальных сетях Подоляка называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться", сообщает прокуратура Сумской области.

Ранее Служба безопасности Украины, предъявившая Подоляке подозрение в госизмене, отмечала, что он регулярно выступает в ток-шоу на государственном российском телевидении, в том числе у Владимира Соловьёва. Во время эфиров Подоляка призывает к захвату Украины и к поддержке российских войск "по уничтожению гражданской инфраструктуры" Украины, утвержается в апрельском сообщении СБУ.

В России Подоляку наградили за вклады в просвещение и в работу Российского военно-исторического общества, отмечает ТАСС. Подоляка утверждает, что украинские спецслужбы несколько раз организовывали на него покушения. В своём телеграме он заявил, что не считает вынесенный ему приговор имеющим значение.