В Украине заочно приговорили к 12 годам 15 российских военных

Суд в Черниговской области Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы 15 российских военнослужащих. По заключению суда, весной 2022 года они почти месяц насильно удерживали в подвале в селе Ягодное более 300 местных жителей, включая несовершеннолетних. Всех признали виновными в нарушении законов и обычаев войны.

В заявлении Генеральной прокуратуры Украины указано, что российские военнослужащие, войдя в Ягодное, согнали в подвал местной школы 368 жителей села, среди которых было 69 несовершеннолетних, и использовали их в качестве "живого щита" для прикрытия командного пункта, который развернули в той же школе. Людей держали в подвале 26 дней. За это время 10 из них погибли.

После освобождения Ягодного украинскими войсками тогдашний генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила в убийствах и пытках мирных жителей девятерых уроженцев Тувы. Их имена она назвала в своем фейсбуке. Все они, как утверждалось, служили в российской части №55115.

"Самому младшему пленнику было полтора месяца, самому старшему – 93 года. Их насильно удерживали в нечеловеческих условиях: теснота и духота, полнейшая темнота, голод и жажда, полная антисанитария", – писала Венедиктова. Она также упоминала, что 10 человек умерли в подвале из-за нехватки еды, воды и медицинской помощи. Также, по её словам, 17 жителей Ягодного были убиты российскими военными.