В Улан-Удэ вырубят 80 га леса, чтобы построить крупнейшую тюрьму

Жители Улан-Удэ вышли на улицы с протестами против планов построить в городе самую большую в России исправительную колонию. Под её строительство власти планируют вырубить 80 гектаров леса, сообщает издание "Кедр".

Новая колония должна вмещать до трёх тысяч заключённых. Власти Бурятии утверждают, что её открытие благотворно скажется на экономике города и развитии городской среды. "Любой крупный объект сам по себе является объектом, который тянет за собой инфраструктуру. Это и электроэнергия, тепло, вода, дороги и так далее. Потому что крупный объект является стимулирующим для развития инфраструктуры", - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако решение о том, в каком районе бурятской столицы должна быть построена новая колония, до сих пор не принято из-за протестов горожан.

Жители одного из микрорайонов-кандидатов на строительство колонии записали протестное видеообращение к региональным и федеральным властям. "Hac нe oпoвecтили o тaкoй cтpaшнoй нoвocти, чтo y нac бyдyт cтpoить зoнy ocoбyю - мeгaкoлoнию, пo paзмepaм нe имeющyю aнaлoгoв в Poccии. Плaниpyeтcя выpyбить 80 гeктapoв лeca. У нac Улaн-Удэ вxoдит в тpoйкy caмыx гpязныx гopoдoв Poccии. И вы xoтитe выpyбить cocнoвый бop нa плoщaди 80 гeктapoв? Mы кaтeгopичecки нe coглacны!" - говорят они.

Горожане также подчёркивают, что 6 декабря состоялись публичные слушания по вопросу строительства колонии, но утверждают, что жителей микрорайонов, где планируется строительство, об этом не оповестили, а о прошедших слушаниях и принятых решениях они узнали только "постфактум, из средств массовой информации".